Навколо секонд-хенду точаться чимало розмов – що можна купувати, а що не варто, втім модницям все одно подобається азарт, який дає магазин вживаних речей, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. За невисоку ціну на секонді можна придбати якісну брендову річ, а якщо добре пошукати, то цей одяг може ідеально вписатися в трендовий образ на 2025 рік.

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Мода циклічна, тож в новому сезоні будуть актуальними кілька речей, які були популярними ще 50 років тому. Саме за цими елементами гардероба можна почати полювання в магазині переоціненого вбрання.

Утилітарний одяг

Стильним у 2025 році вважатиметься образ на основі сорочки у відтінку хакі та штанів у тон. Також зверху можна додати ще утилітарну куртку, яка вдало впишеться в аутфіт.



Речі, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Спортивна куртка

Наймоднішою курткою навесні вважатиметься спортивна. Її можна залюбки знайти в жіночому відділі, оскільки там точно є багато фасонів в перший день завозу, серед яких ви віднайдете щось для себе.



Одяг, який буде в моді у 2025 році / Фото Vogue

Картатий принт

Цього року картатий принт буде особливо популярний, тому можна придбати для себе красиву сорочку, жилетку, сукню чи будь-яке інше вбрання з якісного матеріалу.



Речі, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Костюм

Навіть на секонді можна придбати бездоганний класичний костюм, що складається з жакета та штанів палаццо. Не нехтуйте чоловічим відділом, де можна знайти маскулінний силует, який завжди буде залишатися в тренді.



Одяг, який буде в моді у 2025 році / Фото Vogue

Графічна футболка

Навесні в моді будуть футболки й топи з графічними зображеннями, натхненні іконами культури – Моцартом, Бахом, Ван Гогом чи Моне. Подібних футболок у вінтажних магазинах чи секондах завжди є багато, тож вам точно вдасться віднайти щось цікаве.



Речі, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue