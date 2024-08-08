Ці помилки можуть зіпсувати все: стилістка сказала, що не можна вдягати на фотосесію

За її словами, деяких речей слід уникати перед зйомками. Хоч і не всі з них додають вагу, проте всі впливають на образ у кадрі.
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Гусяча лапка та клітинка
Гусяча лапка та клітинка – модні принти, які часто обирають для ділового та old money стилю. Проте вони можуть заважати під час монтажу. Картинка виглядатиме строкато, а одяг створюватиме непотрібні спецефекти під час монтажу.
Не обирайте клітинку та гусячу лапку для фото / Фото Pexels
Зелений
Під час постобробки відео та фото монтажери можуть використовувати зелений колір, щоб прибрати чи додати щось у кадр.
Тому одяг цього кольору є ризикованим, адже фотошоп може зачепити людину в кадрі.
Зелений може зашкодити під час обробки фото / Фото Pexels
Шкіра
Шкіра небезпечна тим, що за умови неправильного освітлення може повнити. Тому її краще замінити на інший матеріал.
Шкіра може повнити / Фото Pexels
Смужка
Також стилістка радить бути обережними зі смужкою. Попри те, що вертикальний принт може зробити фігуру стрункішою, є ризик, що образ житиме окремо від людини в кадрі.
Смужку також краще уникати / Фото Pexels