Ці помилки можуть зіпсувати все: стилістка сказала, що не можна вдягати на фотосесію

За її словами, деяких речей слід уникати перед зйомками. Хоч і не всі з них додають вагу, проте всі впливають на образ у кадрі.

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Гусяча лапка та клітинка

Гусяча лапка та клітинка – модні принти, які часто обирають для ділового та old money стилю. Проте вони можуть заважати під час монтажу. Картинка виглядатиме строкато, а одяг створюватиме непотрібні спецефекти під час монтажу.



Не обирайте клітинку та гусячу лапку для фото / Фото Pexels

Зелений

Під час постобробки відео та фото монтажери можуть використовувати зелений колір, щоб прибрати чи додати щось у кадр.

Тому одяг цього кольору є ризикованим, адже фотошоп може зачепити людину в кадрі.



Зелений може зашкодити під час обробки фото / Фото Pexels

Шкіра

Шкіра небезпечна тим, що за умови неправильного освітлення може повнити. Тому її краще замінити на інший матеріал.



Шкіра може повнити / Фото Pexels

Смужка

Також стилістка радить бути обережними зі смужкою. Попри те, що вертикальний принт може зробити фігуру стрункішою, є ризик, що образ житиме окремо від людини в кадрі.



Смужку також краще уникати / Фото Pexels