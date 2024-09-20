З чим носити штани палаццо восени: 5 модних варіантів, які підійдуть всім

Широкі штани вже стали класикою, тож без них важко уявити сучасний гардероб дівчини. Влітку ми носили легкі лляні чи шовкові штани, а от восени радимо інтегрувати палаццо у свій гардероб.

Палаццо ідеально вписуються до повсякденних та святкових образів, пише Lady 24. Їх носять відомі королівські особи – від Летиції до Кейт Міддлтон, штани палаццо обожнює перша леді України Олена Зеленська, а модниці не уявляють без них своїх стильних образів.

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Завдяки штанам палаццо можна створити цікавий та красивий образ з мінімальною кількістю зусиль. З широкими штанами поєднуються всі лонгсліви, светри, сорочки, взуття та верхній одяг.

Ми відібрали найкращі стилізації та ділимося з вами порцією натхнення, які покажуть вам красиві образи зі штанами палаццо, які підійдуть на осінню пору.

З довгим жакетом чи кардиганом

У моду цього року входять довгі жакети довжини максі або кардигани. Ця річ ідеально підійде для періоду, коли ще зарано одягати кашемірові пальта. Виглядає вона незвично, але цікаво і стильно.

Зі шкіряною курткою

Класичні палаццо ідеально стилізуються зі всіма фасонами кежуальної курки зі шкіри в чорному чи сірому кольорі. Такий образ скласти досить просто, а виглядає він максимально ефектно та красиво.

Як костюм

Поєднуйте колір штанів палаццо з жакетом в тон і отримаєте костюм. Завдяки такій ефектній стилізації ви отримаєте бездоганний образ, який є вже самостійним. Його треба лише довершити прикрасами, сумкою та взуттям на підборах.

З жакетом

У вересні замість верхнього одягу можете доповнювати свої аутфіти жакетами. Обирайте виріб чорного, сірого чи коричневого кольору та міксуйте зі штанами класичних чи яскравих відтінків.

З сорочкою

Вишуканий та елегантний вигляд мають штани палаццо з білими чи блакитними сорочками. Цей аутфіт завжди можна доповнити бомбером чи тренчем та довершити стильним взуттям.

Це лише маленька частина стилізацій зі штанами палаццо. Насправді ж, їх можна комбінувати зі всіма речима, які є у вашому гардеробі незалежно від того, якого кольору у вас штани. Базові кольори добре поєднуються з нюдовими та класичними відтінками, тому вам не складе проблеми створити лаконічний образ.