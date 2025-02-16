Пийте це, аби зберегти молодість та стрункість

Аби зберегти молодість, стрункість та покращити загальне самопочуття, потрібно регулярно пити воду. Норма вживання визначається для кожної людини окремо.

Пити потрібно саме чисту воду, без додавання фарбників та цукру. Зокрема, варто не зловживати магазинними соками, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Скільки води треба пити щодня

Норма пиття відрізняється для дітей і дорослих. При розрахунку також потрібно враховувати:

масу людини;

спосіб життя (рівень фізичної активності);

температуру повітря;

клімат і так далі.



Скільки води треба пити щодня / Фото Pexels

Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла,

– зазначає МОЗ.

Наприклад, якщо людина важить 70 – 75 кілограмів, потрібно пити приблизно 2,8 – 3 літри води.

Зверніть увагу! Йдеться не тільки про пиття води, а і вживання її з продуктами, наприклад, фруктами.

Як збільшити споживання води

Про потребу у першу чергу сигналізує сигнал спраги. Однак, багато людей не відрізняють його від голоду.



Як пити більше води протягом дня / Фото Pexels

Щоб збільшити споживання води потрібно: