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Lady Fit ladies Пейте это, чтобы сохранить молодость и стройность
16 февраля, 14:46
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Пейте это, чтобы сохранить молодость и стройность

Анастасия Зорик

Чтобы сохранить молодость, стройность и улучшить общее самочувствие, нужно регулярно пить воду. Норма употребления определяется для каждого человека отдельно.

Пить нужно именно чистую воду, без добавления красителей и сахара. В частности, стоит не злоупотреблять магазинными соками, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Сколько воды надо пить ежедневно

Норма питья отличается для детей и взрослых. При расчете также нужно учитывать:

  • массу человека;
  • образ жизни (уровень физической активности);
  • температуру воздуха;
  • климат и так далее.


Сколько воды надо пить ежедневно / Фото Pexels

Ориентировочная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела,
– отмечает Минздрав.

Например, если человек весит 70 – 75 килограммов, нужно пить примерно 2,8 – 3 литра воды.

Обратите внимание! Речь идет не только о питье воды, а и употребление ее с продуктами, например, фруктами.

Как увеличить потребление воды

О необходимости в первую очередь сигнализирует сигнал жажды. Однако многие люди не отличают его от голода.


Как пить больше воды в течение дня / Фото Pexels

Чтобы увеличить потребление воды нужно:

  • приучиться пить воду за 10 – 20 минут до начала приема пищи;
  • пить воду в течение получаса после пробуждения;
  • заменять газировку и соки простой водой;
  • пить воду до или после употребления кофе.