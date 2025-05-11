Бути щасливим легко, якщо робити це щодня

Життя людини сповнене стресів. Щоденно рівень кортизолу у нашому організмі підвищується. Важливо це контролювати, адже саме стрес є причиною появи багатьох хвороб.

Багато хто думає, що позбутися стресу дуже важко. В реальності ж, абсолютно буденні дії можуть значно збагатити ваше життя щастям, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Смійтесь частіше

Хороше почуття гумору врятувало не одну ситуацію. До того ж саме сміх є природним способом вивільнення ендорфіну і серотоніну.

Подивіться якусь комедію, погуляйте з друзями і просто весело проведіть час. Згодом ви побачите наскільки змінилось ваше життя, завдяки цьому.

Гуляйте на природі

Гуляти потрібно щодня хоча б 20 хвилин. Таку практику у Японії називають "Shinrin Yoku", тобто лісові ванни.



Як швидко побороти стрес / Фото Pexels

Зверніть увагу! Завдяки цим прогулянкам ви не тільки знизите рівень стресу, а і покращите ясність мислення.

Полюбіть чорний шоколад

Вважається, що чорний шоколад із вмістом какао 85% може вивільняти ендорфіни. Достатньо лише декількох шматочків, аби піднявся настрій.

Розтяжка

Необов'язково сідати на шпагат посеред офісу. Потрібно лише вчасно розминати м'язи. Це можна зробити, не встаючи з крісла.

Навчіться робити глибокий вдих та видих "розтягуючи" при цьому корпус. Якщо ви зробите усе правильно, то спокій прийде миттєво.



Як легко позбавитись від стресу / Фото Pexels

Плавання

Плавання у басейні чи водоймі позитивно вплине на ваше самопочуття. До того ж така активність добре відображається на якості сну.