Пухнасте та хвилясте: як правильно доглядати за неслухняним волоссям

Пухнасте, хвилясте, плутане волосся є доволі неслухняним та складним для укладання та догляду.

Який догляд допоможе приборкати неслухняне волосся та значно полегшити укладання, розповідаємо далі.

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Як доглядати за неслухняним волоссям

Неслухняне волосся – це насамперед хвилясті й пухнасті локони, які плутаються, не тримають укладання і весь час електризуються.

Для догляду за такими пасмами необхідно використовувати спеціальні шампуні, які створені для цього типу волосся і містять поживні олії, що зміцнюють і захищають локони.

Крім того, найважливіший пункт догляду – це регулярне зволоження. Для цього можна використовувати маски з високою концентрацією поживних компонентів, розроблені спеціально для неслухняного волосся, а також спеціальний кондиціонер, який знижує розпушування та полегшує розчісування. Наповнене вологою, таке волосся завжди краще укладається і виглядає акуратніше.

Водночас тим, у кого волосся сухе, ламке та пошкоджене, краще обирати застосовувати незмивний кондиціонер, який потрібно розподіляти якомога далі від шкіри голови, приділяючи більше уваги кінчикам.

Наостанок сушити неслухняне і пересушене волосся варто природним шляхом, не слід також інтенсивно терти його рушником – достатньо лише промокнути кілька разів. Після цього можна нанести стайлінгові засоби для укладки.