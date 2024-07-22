Популярна блогерка поділилась, як відростила свої локони до неймовірної довжини. У чому її секрети, розповідаємо далі.

До теми Жінка, довжина волосся якої становить понад 2 метри, розкрила секрети догляду за ним

Як дівчина відростила своє волосся

26-річна Сезара Робу з Лондона швидко набирає популярності на YouTube завдяки своїм роликам, у яких вона ділиться порадами про красу та здоров’я. Особливу увагу привернуло її відео про відрощування волосся та догляд за ним.

Дівчина каже, що її волосся від природи було дуже кучерявим і довгим, однак використання фена протягом середньої школи, щоб випрямити локони, призвело до погіршення стану пасом.

Тоді пряме волосся було дуже популярним, і, хоча я не хотіла його випрямляти, я все одно прагнула до більш прямих локонів. В університеті я почала фарбувати волосся, що ще більше вплинуло на його здоров’я. Я не знала, як правильно доглядати за фарбованим волоссям, тому стан моїх локонів погіршився,

– розповідає Сезара.

У березні 2022 року вона вирішила відновлювати природний вигляд своїх кучерів після того, як побачила, як інші блогеру хизуються гарними, пружними та натуральними пасмами.

Тепер блогерка має здорове та найдовше за все її життя волосся. Коли воно мокре, то досягає куприка дівчини, а коли пряме, вона часто випадково сідає на нього.

Ось усе, що зробила дівчина, аби отримати такий результат.

Як дівчина відростила волосся: дивіться відео

Коротка стрижка

Перше, що зробила Сезара, – це обрізала своє волосся максимально коротко.

Я хотіла відновити своє волосся та зрізати всі пошкодження, а також зменшити видимість відростання кольору. Можливо, знадобилося півтора року, щоб відростити його, але це було набагато швидше, ніж я очікувала,

– ділиться блогерка.

Стимулювання росту

Інфлюенсерка зазначає, що могла б витратити цілий день, перераховуючи кроки, які вона робила, щоб стимулювати швидкий ріст волосся.

По-перше, я перестала фарбувати волосся. Іноді я використовую напівстійку чорну фарбу, щоб підсилити темний колір, який я маю від природи, але під "іноді" я маю на увазі раз на 12 місяців,

– пояснює Сезара.

Дівчина також змінила інструменти, які використовувала для укладки своїх пасом щодня. Вона викинула свої старі гребінці для волосся та придбала ті, які найкраще підходить для кучерявого волосся.

Крім того, вона адаптувала свій догляд після того, як дізналася, що у неї волосся з високою пористістю.

Це означає, що білок необхідний для здоров’я мого волосся, і я перейшла на гель з білком. Я також почала робити подвійне очищення, яке забезпечило належне видалення накопичень продуктів з моїх пасом та чистоту і здоров'я шкіри голови,

– продовжує дівчина.

Як виглядає волосся дівчини: дивіться фото

Розумне використання тепла

Блогерка зауважує, що ще одним ключовим фактором для збереження довжини її волосся було обмеження частоти використання інструментів для термоукладання.

Раніше я була прихильницею сушіння волосся на повітрі, поки не дослідила негативні сторони тривалого тримання пасом вологими. Зараз я використовую фен з дифузором та досушую волосся на повітрі,

– каже Сезара.

Вона додає, що зменшення тепла було вирішальним для збереження здоров’я її локонів. Дівчина використовує свій дифузор на слабкій або середній температурі й стежить, щоб він не торкався волосся.

Крім цього, я випрямляю волосся раз на 12 місяців або близько того. Я все одно віддаю перевагу кучерявим пасмам, тому мені не важко триматися трохи далі від випрямлячів,

– наголошує блогерка.

Потужні засоби

Авторка контенту поділилась, що має кілька засобів для догляду за волоссям, які вона використовує, щоб зберегти свої локони довгими та здоровими.

Я люблю вдягати атласний капелюшок перед сном, оскільки мої локони з ним виглядають красивими протягом тижня. Якщо я гублю його, я не ляжу спати, поки не знайду,

– зізнається Сезара.

Разом з тим вона любить гелі легкої або середньої фіксації з протеїном, які є ключовими для підтримки локонів у формі протягом тижня.