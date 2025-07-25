Зачіска акторки досі вважається культовою. Аналогічну стрижку нещодавно зробила і Селена Гомес, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку стрижку має Сальма Гаєк?

Сальма має стильну багатошарову стрижку з об'ємом біля коренів. Також така зачіска характеризується закрученими назовні кінчиками.

Цікаво! Часто цю стрижку асоціюють з супермоделлю Сінді Кроуфорд.

Характерні ознаки цієї стрижки:

значний об'єм біля коренів;

текстуровані кінчики;

легкі природні хвилі;

довжина – нижче плечей.

Головне – уникати надто коротких шарів, які вкорочують довжину та забирають вагу на кінцях,

– каже зірковий перукар Франсиско Іглесіас.

Лайфхак! Франсиско рекомендує зробити фронтальні шари на кілька сантиметрів нижче щелепи, аби обличчя було правильно обрамлене.

Така стрижка пасує майже під всі типи обличчя. Обережними потрібно бути лише тим, хто має витягнуте підборіддя.

Безумовно, ця стрижка потребує укладки. Її легко зробити за допомогою фену та брашу або звичайної плойки.

Зверніть увагу! Ця стрижка чудово підійде дівчатам, які мають "пухнасте" волосся.