Прическа актрисы до сих пор считается культовой. Аналогичную стрижку недавно сделала и Селена Гомес, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая стрижка у Сальмы Хайек?

У Сальмы стильная многослойная стрижка с объемом у корней. Также такая прическа характеризуется закрученными наружу кончиками.

Интересно! Часто эту стрижку ассоциируют с супермоделью Синди Кроуфорд.

Характерные признаки этой стрижки:

значительный объем у корней;

текстурированные кончики;

легкие естественные волны;

длина – ниже плеч.

Главное – избегать слишком коротких слоев, которые укорачивают длину и забирают вес на концах,

– говорит звездный парикмахер Франсиско Иглесиас.

Лайфхак! Франсиско рекомендует сделать фронтальные слои на несколько сантиметров ниже челюсти, чтобы лицо было правильно обрамлено.

Такая стрижка подходит почти под все типы лица. Осторожными нужно быть только тем, кто имеет вытянутый подбородок.

Безусловно, эта стрижка требует укладки. Ее легко сделать с помощью фена и браша или обычной плойки.

Обратите внимание! Эта стрижка прекрасно подойдет девушкам, которые имеют "пушистые" волосы.