У 2025 році популярними будуть довгі багатошарові стрижки, які в ту епоху були візитною карткою, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty. Соціальні мережі знову підкорює стрижка метелик чи ромбоподібна. Стилісти кажуть, що зачіски з 90-х адаптувалися до сучасних тенденцій, тож виглядають дуже стильно.

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Шари супермоделі

Дівчатам, які хочуть зберегти довжину, радимо обрати для себе стрижку з довгими шарами. Їх у свій час носили найкращі супермоделі десятиліття. Така зачіска чудово обрамляє обличчя й додає об’єму.

Боб

Стрижка боб залишається у тренді. Влітку робіть зачіску з елементами класичної паризької стрижки. Стрижка боб є структурованою, однак її можна пом’якшити текстурою, що зробить її універсальною.

Метелик

Стрижка метелик є прикладом того, як можна модернізувати культову багатошарову стрижку Рейчел з серіалу "Друзі". Попросіть в перукарні, щоб вам зробили багатошарову стрижку з короткими пасмами, які обрамляють обличчя спереду, починаючи від підборіддя й аж до низу.

Кучері

У 90-х роках кучері були культовою зачіскою Джулії Робертс. Щоб зробити зачіску у стилі відомої акторки, потрібно лише накрутити пасма й природно їх вкласти.

Зачіска в стилі 90-х

Укладки тієї епохи завжди будуть в моді. Головне, що має бути в зачісці – сильний об’єм. Щоб досягнути неперевершеного вигляду, можна нанести мус для волосся, та висушити пасма феном з круглою щіткою.

До слова, в моду повертаються зачіски в стилі 70-х років, тому рекомендуємо подивитися, що радять носити модні стилісти.