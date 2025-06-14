Є кілька лайфхаків, які допоможуть створити красиву зачіску, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Вам потрібно лише знати кілька технік укладки та засоби, за допомогою яких вдасться досягнути бажаного результату.

Читайте також Стрижки для круглого обличчя: найкрасивіші варіанти

Сушіння волосся в протилежному напрямку

Щоб надати волоссю об’єму, його треба сушити в протилежному напрямку росту, тоді біля коренів ви отримаєте бажаний підйом. Треба лише пасмо волосся перекинути до протилежної сторони й сушити від коріння вгору.

Завивайте корені

Спробуйте підкручувати волосся біля коренів. Такий підйом чудово підійде для тих, в кого тонке волосся, оскільки допоможе створити рухливий об’єм.

Скористайтеся бігудями

Створити бажаний об’єм допоможуть бігуді. Потрібно закріпити їх на всіх пасмах, щоб отримати кучері.

Зміна проділу

Якщо змінити місце проділу на волоссі, то це може дати красивий об’єм. Зміщення допоможе волоссю припіднятися.

Оновлення стрижки

Звичайна стрижка з прямими кінцями допоможе надати волоссю об’єму. Це може бути каре чи боб. Також вдалим є нашарування. Це має бути зачіска шарами в зоні обличчя, а решту пасм повинні мати прямі кінці.

До слова! Стрижка боб є ідеальною для тонкого волосся, надає об'єму й густини. Які варіанти стрижки боб зробити, щоб отримати об'єм – читайте в нашому матеріалі.

Засоби для стайлінгу

Мус для об’єму можуть допомогти у створенні пишної зачіски. Нанесіть його біля коренів та застосуйте круговий спосіб укладки.