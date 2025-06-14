Есть несколько лайфхаков, которые помогут создать красивую прическу, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Вам нужно лишь знать несколько техник укладки и средства, с помощью которых удастся достичь желаемого результата.

Читайте также Стрижки для круглого лица: самые красивые варианты

Сушка волос в противоположном направлении

Чтобы придать волосам объем, их надо сушить в противоположном направлении роста, тогда у корней вы получите желаемый подъем. Надо только прядь волос перебросить к противоположной стороне и сушить от корней вверх.

Завивайте корни

Попробуйте подкручивать волосы у корней. Такой подъем прекрасно подойдет для тех, у кого тонкие волосы, поскольку поможет создать подвижный объем.

Воспользуйтесь бигудями

Создать желаемый объем помогут бигуди. Нужно закрепить их на всех прядях, чтобы получить кудри.

Изменение пробора

Если изменить место пробора на волосах, то это может дать красивый объем. Смещение поможет волосам приподняться.

Обновление стрижки

Обычная стрижка с прямыми концами поможет придать волосам объема. Это может быть каре или боб. Также удачным является наслоение. Это должна быть прическа слоями в зоне лица, а остальные пряди должны иметь прямые концы.

К слову! Стрижка боб является идеальной для тонких волос, придает объем и густоту. Какие варианты стрижки боб сделать, чтобы получить объем – читайте в нашем материале.

Средства для стайлинга

Мусс для объема могут помочь в создании пышной прически. Нанесите его у корней и примените круговой способ укладки.