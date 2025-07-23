Як уникнути вигорання волосся на сонці: будьте влітку обережними

У літню пору волосся потрібно обов’язково захищати. Якщо цього не робити, то пасма можуть вигоріти на сонячних променях, а це погано вплине на їхню якість. Ультрафіолет змінює не лише структуру волосся, але й колір.

Жінки, які доглядають за волоссям, намагаються зберегти природний тон локонів, тому радимо дізнатися, що найкраще допомагає в спекотні дні, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Власниці каштанового відтінку волосся через вигорання можуть отримати рудий тон, а русяве волосся отримує білявий відтінок. Темне волосся є стійкішим до впливу сонячних променів через більше вироблення мелатоніну.

Як врятувати волосся від вигорання?

Проблемою вигоряння волосся стають ламкі та тьмяні пасма. Найчастіше зіпсуте волосся стає після тижневого відпочинку на курорті. Надмірне сонце та солона вода здатні призвести до появи лупи та інших пошкоджень.

Постійне перебування на сонці призводить до погіршення кровообігу, через що до волосяних цибулин надходить менше корисних речовин. Ультрафіолетові промені руйнують захисний шар і мелатонін кожнісінької волосинки, тож через це змінюється колір локонів.

Також руйнування зазнає кератин – білок, який є основою структури волосся. Ще більше схильне до впливу сонячних променів фарбоване волосся.



Волосся від вигорання можна врятувати / Фото Unsplash

Щоб захистити пасма від сонця у літню пору, радимо скористатися кількома дієвими порадами, які справді мають ефект.

Головний убір

Панама, бейсболка чи капелюх чудово захищають волосся від сонячних променів. Одягати захисний головний убір обов'язково потрібно в час, коли сонце є найактивнішим – з 11 до 16 години.

Миття голови

Не варто навіть влітку мити голову кожного дня, бо через таке часте миття пошкоджується природний захисний шар волосся.

Сонцезахисні засоби для волосся

У магазинах є чимало засобів, які здатні захистити волосся від сонячних променів. Перед тим як вийти на вулицю, варто нанести незмивний спрей-догляд із захистом від ультрафіолету.

Також є кілька народних методів, які здатні захистити волосся від сонячного впливу. Після миття волосся, нанесіть на вологі кінчики оливкову, мигдальну чи кокосову олію, які створять на пасмах захисну плівку. А ще можна використовувати трав’яні відвари, які захищають колір волосся від вигорання.