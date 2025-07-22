До того ж волосся може сильно пошкоджуватись під час купання у басейні чи морі. Захистити локони можливо. Для цього потрібно у цей період з особливою увагою поставитись до волосся, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Як доглядати за волоссям влітку?

Захищайте локони від сонця

До захисту волосся від сонця потрібно підходити комплексно. Першочергово необхідно носити головні убори на регулярній основі. Також важливо використовувати спрей з UV-фільтрами.

Як доглядати за волоссям під час літнього відпочинку / Фото Pexels

Важливо! Якщо ви відпочиваєте на пляжі, поновлюйте спрей з UV-фільтрами кожні декілька годин.

Не забувайте про зволоження

Влітку волосся втрачає багато вологи. Саме тому важливо своєчасно його зволожувати, зокрема, за допомогою правильно підібраних засобів. Візьміть собі за правило робити маски для волосся декілька разів на тиждень.

Зверніть увагу! Стан волосся прямо залежить від харчування. Також важливо пити достатньо води. Якщо ваш організм відчуває брак якихось вітамінів, волосся буде сухим і непривабливим у будь-якому випадку.

Мийте волосся після пляжу

Неважливо були ви в морі, річці чи басейні, завжди мийте голову після такого купання. Якщо не маєте змоги нанести шампунь, промийте локони хоча б простою водою.

Як доглядати за волоссям на морі / Фото Pexels

Сушіть волосся акуратно

Волосся потрібно сушити акуратно. Не робіть це за допомогою гарячого повітря. Старайтесь частіше залишати волосся висихати природним чином.

Зауважте! Влітку потрібно відмовитися від важких укладок. Також не варто сильно затягувати волосся. Літо – час свободи, у тому числі і для локонів.