Завдяки цим методам відтінок волосся протримається набагато довше, тож можна буде насолоджуватися яскравістю кольору тривалий час, пише 24 Канал з посиланням на RealSimple.

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Уникайте миття волосся 2 дні після фарбування

Волоссю після фарбування треба дати час на закріплення кольору. Фахівці не радять мити його впродовж 48 годин після фарбування. За допомогою такої паузи у митті пігмент зможе глибше проникнути в структуру волосся й закріпитися.

Якщо ж змити волосся швидше, то є ризик передчасно вимити колір. Уникайте контакту волосся з гарячою водою, оскільки вона може прискорити вицвітання.

Обмежте частоту миття

Поступово тьмяніє на волоссі навіть стійка фарба, а часте миття лише прискорює цей процес. Мити голову варто не частіше, ніж 2 – 3 рази на тиждень. Шампуню потрібно використовувати мінімальну кількість, оскільки агресивні мийні компоненти можуть швидко вимити пігмент. Для жирного волосся можна використовувати сухий шампунь для збереження свіжості між миттями.



Фарбоване волосся не треба часто мити / Фото Pexels

Користуйтеся якісним шампунем

Для фарбованого волосся варто використовувати засоби без сульфатів, оскільки вони дбайливо очищають волосся й не вимивають колір. Пам’ятайте, що фарбоване волосся потребує додаткового живлення та зволоження, тому треба користуватися шампунем зі зволожувальними компонентами, який збереже насиченість кольору.

Змивайте волосся холодною водою

У догляді за фарбованим волоссям температура води відіграє важливу роль. Гаряча вода відкриває кутикулу волосся, а це може призвести до швидкого вицвітання пігменту. Голову краще мити прохолодною чи холодною водою. Це допоможе зберегти колір яскравим, а волосся зволоженим.

Захист волосся від сонця

Сонячні промені сильно шкодять волоссю. Вони сприяють вигорянню кольору й виснаженню структури волосся. Якщо ви часто перебуваєте на сонці, то треба обов’язково носити капелюхи, користуватися спреями з UV-захистом й триматися в тіні. Це не лише збереже насиченість відтінку, але й захистить волосся від ламкості.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Користуйтеся термозахистом

Перед використанням фену, плойки чи випрямляча треба використовувати термозахист. Його треба наносити перед кожним використанням гарячих приладів. Спрей створює захисний бар’єр між волоссям та високими температурами, допоможе зберегти колір й природну вологу волосся.

Заплануйте тонування

З часом колір волосся втрачає свою інтенсивність, тому для того, щоб зберегти яскравість – варто проводити тонувальні процедури. Тонери допомагають нейтралізовувати небажані відтінки, додають блиску й роблять колір глибшим та насиченішим. Процедуру краще виконати через кілька тижнів після основного фарбування.

Дотримуючись цих простих та ефективних порад, ви зможете зберегти свій ідеальний колір волосся на тривалий час.