Мокре волосся є більш вразливим до пошкоджень, ніж сухе, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Під час сну воно заломлюється й плутається, а через пошкодження може почати частіше випадати. Є 5 основних причин, які пояснюють, чому не можна лягати спати з мокрим волоссям.

Читайте також Найкрасивіші стрижки 2025 року: вони варті вашої уваги

Ламкість

Вода тимчасово порушує водневі зв’язки в білковій структурі волосяної кутикули, тому тертя мокрих локонів об постільну білизну під час сну можуть спровокувати тріщини та розриви структури волосся. Як наслідок станеться сплутування, ламкість, появляться посічені кінчики й тьмяний вигляд волосся.

Порушення мікробіому шкіри голови

Волосся й шкіра голови, які тривалий час є вологими можуть збільшити виділення поту й шкірного сала. Тертя з постіллю та бактеріями, що живуть на ній, можуть викликати дисбаланс мікрофлори епідермісу. Це може призвести до уповільнення росту волосся та випадіння через порушення функціонування волосяних фолікулів.



Не варто лягати спати з мокрим волоссям / Фото Pexels

Розмноження бактерій

Якщо не просушити волосся перед сном, то тепле й вологе середовище на вогкій постільній білизні може спровокувати ріст патогенних бактерій.

Ризик появи висипів

Спричинити появу висипань на скальпі може бактеріальний дисбаланс шкірного покриву голови.

Сильне, блискуче і здорове волосся – основа будь-якого стильного образу. Доглядові продукти бренду FORTESSE забезпечують максимальний догляд, даруючи локонам міцність та природне сяйво. Дозволь собі бути у тренді в будь-який сезон разом з FORTESSE!

Погіршення хронічних захворювань

Через стрімке загострення бактерій може загостритися лупа, псоріаз, екзема, себорейний дерматит тощо. Щоб волосся завжди виглядало гарно й було здоровим, радимо правильно за ним доглядати.