Мокре волосся є більш вразливим до пошкоджень, ніж сухе, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Під час сну воно заломлюється й плутається, а через пошкодження може почати частіше випадати. Є 5 основних причин, які пояснюють, чому не можна лягати спати з мокрим волоссям.

Читайте також Найкрасивіші стрижки 2025 року: вони варті вашої уваги

Ламкість

Вода тимчасово порушує водневі зв’язки в білковій структурі волосяної кутикули, тому тертя мокрих локонів об постільну білизну під час сну можуть спровокувати тріщини та розриви структури волосся. Як наслідок станеться сплутування, ламкість, появляться посічені кінчики й тьмяний вигляд волосся.

Порушення мікробіому шкіри голови

Волосся й шкіра голови, які тривалий час є вологими можуть збільшити виділення поту й шкірного сала. Тертя з постіллю та бактеріями, що живуть на ній, можуть викликати дисбаланс мікрофлори епідермісу. Це може призвести до уповільнення росту волосся та випадіння через порушення функціонування волосяних фолікулів.

Не варто лягати спати з мокрим волоссям
Не варто лягати спати з мокрим волоссям / Фото Pexels

Розмноження бактерій

Якщо не просушити волосся перед сном, то тепле й вологе середовище на вогкій постільній білизні може спровокувати ріст патогенних бактерій.

Ризик появи висипів

Спричинити появу висипань на скальпі може бактеріальний дисбаланс шкірного покриву голови.

Погіршення хронічних захворювань

Через стрімке загострення бактерій може загостритися лупа, псоріаз, екзема, себорейний дерматит тощо. Щоб волосся завжди виглядало гарно й було здоровим, радимо правильно за ним доглядати.