Мокрые волосы более уязвимы к повреждениям, чем сухие, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Во время сна они преломляются и путаются, а из-за повреждения могут начать чаще выпадать. Есть 5 основных причин, которые объясняют, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами.

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Ломкость

Вода временно нарушает водородные связи в белковой структуре волосяной кутикулы, поэтому трение мокрых локонов о постельное белье во время сна могут спровоцировать трещины и разрывы структуры волос. Как следствие произойдет спутывание, ломкость, появятся секущиеся кончики и тусклый вид волос.

Нарушение микробиома кожи головы

Волосы и кожа головы, которые длительное время являются влажными могут увеличить выделение пота и кожного сала. Трение с постелью и бактериями, живущих на ней, могут вызвать дисбаланс микрофлоры эпидермиса. Это может привести к замедлению роста волос и выпадению из-за нарушения функционирования волосяных фолликулов.



Не стоит ложиться спать с мокрыми волосами / Фото Pexels

Размножение бактерий

Если не просушить волосы перед сном, то теплая и влажная среда на влажном постельном белье может спровоцировать рост патогенных бактерий.

Риск появления высыпаний

Вызвать появление высыпаний на скальпе может бактериальный дисбаланс кожного покрова головы.

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Ухудшение хронических заболеваний

Из-за стремительного обострения бактерий может обостриться перхоть, псориаз, экзема, себорейный дерматит и тому подобное. Чтобы волосы всегда выглядели красиво и были здоровыми, советуем правильно за ними ухаживать.