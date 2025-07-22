Безумовно, повноцінно відпочити після декількох годин сну доволі важко. Проте, трохи збадьоритися можливо. Завдяки цим порадам ви точно зможете "оживити" мозок і налаштуватися на робочий день, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як легко прокинутись після поганого сну?
- Почніть день з холодної води
Декілька ковтків прохолодної води допоможуть прокинутися організму. Також важливо акуратно вмитися, аби швидко пробудитися.
Зауважте! Також швидко прокинутися допоможе контрастний душ.
- Не снідайте солодким
Після стресу та недосипу організм хоче солодкого. Проте потрапляти у цю "пастку" не варто. Набагато краще приготувати собі збалансований сніданок, багатий на білки, жири та складні вуглеводи.
Як легко позбутися наслідків безсоння / Фото Pexels
- Не зловживайте кавою
Надлишок кофеїну призведе до зворотного ефекту. Ви відчуватимете тривожність, дратівливість, а згодом і сильну сонливість.
Не варто зловживати ні чаєм, ні кавою. Замініть ці напої на трав'яний відвар, сік чи просту воду.
- Проведіть ранок без телефону
Скролінг перевантажує мозок. Не варто виснажувати організм довгим перебуванням перед екраном. Постарайтесь зосередитись на поточних діях, а не активностях в інтернеті.
- Рухайтесь, попри все
Не варто бігти марафон. Достатньо легкої розминки, аби тіло сказало вам "дякую".
Як відчувати себе бадьоро після безсоння / Фото Pexels
Якщо не маєте бажання робити якісь вправи, просто вийдіть на невелику прогулянку. Свіже повітря позитивне вплине на ваш стан.
- Не ставте собі важкі цілі
Прийміть, що через недосип ви менш продуктивні. Ставте собі маленькі цілі і фокусуйтесь на невеликих досягненнях.