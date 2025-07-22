Безусловно, полноценно отдохнуть после нескольких часов сна довольно трудно. Однако немного взбодриться возможно. Благодаря этим советам вы точно сможете "оживить" мозг и настроиться на рабочий день, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Как легко проснуться после плохого сна?
- Начните день с холодной воды
Несколько глотков прохладной воды помогут проснуться организму. Также важно аккуратно умыться, чтобы быстро пробудиться.
Заметьте! Также быстро проснуться поможет контрастный душ.
- Не завтракайте сладким
После стресса и недосыпа организм хочет сладкого. Однако попадать в эту "ловушку" не стоит. Гораздо лучше приготовить себе сбалансированный завтрак, богатый на белки, жиры и сложные углеводы.
Как легко избавиться от последствий бессонницы / Фото Pexels
- Не злоупотребляйте кофе
Избыток кофеина приведет к обратному эффекту. Вы будете чувствовать тревожность, раздражительность, а впоследствии и сильную сонливость.
Не стоит злоупотреблять ни чаем, ни кофе. Замените эти напитки на травяной отвар, сок или простую воду.
- Проведите утро без телефона
Скроллинг перегружает мозг. Не стоит истощать организм долгим пребыванием перед экраном. Постарайтесь сосредоточиться на текущих действиях, а не активностях в интернете.
- Двигайтесь, несмотря на все
Не стоит бежать марафон. Достаточно легкой разминки, чтобы тело сказало вам "спасибо".
Как чувствовать себя бодро после бессонницы / Фото Pexels
Если нет желания делать какие-то упражнения, просто выйдите на небольшую прогулку. Свежий воздух положительно повлияет на ваше состояние.
- Не ставьте себе тяжелые цели
Примите, что из-за недосыпа вы менее продуктивны. Ставьте себе маленькие цели и фокусируйтесь на небольших достижениях.