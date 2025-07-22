Безусловно, полноценно отдохнуть после нескольких часов сна довольно трудно. Однако немного взбодриться возможно. Благодаря этим советам вы точно сможете "оживить" мозг и настроиться на рабочий день, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как легко проснуться после плохого сна?

Начните день с холодной воды

Несколько глотков прохладной воды помогут проснуться организму. Также важно аккуратно умыться, чтобы быстро пробудиться.

Заметьте! Также быстро проснуться поможет контрастный душ.

Не завтракайте сладким

После стресса и недосыпа организм хочет сладкого. Однако попадать в эту "ловушку" не стоит. Гораздо лучше приготовить себе сбалансированный завтрак, богатый на белки, жиры и сложные углеводы.

Как легко избавиться от последствий бессонницы / Фото Pexels

Не злоупотребляйте кофе

Избыток кофеина приведет к обратному эффекту. Вы будете чувствовать тревожность, раздражительность, а впоследствии и сильную сонливость.

Не стоит злоупотреблять ни чаем, ни кофе. Замените эти напитки на травяной отвар, сок или простую воду.

Проведите утро без телефона

Скроллинг перегружает мозг. Не стоит истощать организм долгим пребыванием перед экраном. Постарайтесь сосредоточиться на текущих действиях, а не активностях в интернете.

Двигайтесь, несмотря на все

Не стоит бежать марафон. Достаточно легкой разминки, чтобы тело сказало вам "спасибо".

Как чувствовать себя бодро после бессонницы / Фото Pexels

Если нет желания делать какие-то упражнения, просто выйдите на небольшую прогулку. Свежий воздух положительно повлияет на ваше состояние.

Не ставьте себе тяжелые цели

Примите, что из-за недосыпа вы менее продуктивны. Ставьте себе маленькие цели и фокусируйтесь на небольших достижениях.