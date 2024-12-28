3 помилки з волоссям, які додають жінці віку: перукар розповів, що старить після 40 років

Після 40 років жінки починають ретельніше дбати за собою. Вони оновлюють образ, створюють нову зачіску та фарбують волосся. Зміна іміджу справді допомагає прибрати зайвий вік, але є кілька помилок, які старять, тому їх треба уникати.

На стан волосся люди звертають увагу в першу чергу, пише 24 Канал з посиланням на Express.co.uk. З віком воно може змінюватися, тому за ним треба доглядати. Майстер по волоссю Нік Вілліс розповів, як виглядати жінці після 40 років стильно та красиво та врахував найбільші помилки, яких допускаються жінки.

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Вибір кольору волосся

Найбільшою та найпоширенішою помилкою є вибір неправильного кольору волосся, який не підходить до тону шкіри. Такий колір може додати втоми та підкреслити зморшки.

З віком ми втрачаємо пігмент у шкірі, тож неправильним кольором волосся можемо лише візуально погіршити стан обличчя. Треба обирати такий відтінок, який буде гармонійно виглядати та освіжати вигляд.

Довжина волосся

Жінки старшого віку чомусь всі вдаються до стрижок, але за допомогою довгого волосся можна запобігти старінню. Подивіться лише, як красиво виглядає на свій вік Демі Мур, якій вже за 60 років. Довге волосся – її головна фішка, яка лише додає краси та молодості. Якщо правильно доглядати за довгим волоссям, то на жінці будь-якого віку воно буде виглядати розкішно.

Перукар каже, що після 40 років цілком нормально жінці мати середню довжину волосся. Правильна форма стрижки допоможе додати молодого вигляду. Для тих, хто любить довге волосся треба пам’ятати про відновлювальні та зволожувальні засоби для підтримки його стану.



З довгим волоссям можна гарно виглядати в старшому віці / Фото з інстаграму Демі Мур

Сиве волосся

У молодому віці дівчата задля ефектності можуть фарбувати волосся в платиновий колір, але в старшому віці сиве волосся вже не так красиво виглядає. На деяких відтінках шкіри сиве волосся може виглядати бляклим.