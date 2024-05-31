Що відомо про модні вії, як вони виглядають, а також як вдома відтворити цей тренд, розповідаємо далі.

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Що таке манга-вії

Для тих, хто не знайомий із дивовижним світом манги та аніме, вії персонажів цих жанрів мають тенденцію утворювати пучки, які розташовані вздовж верхньої та нижньої повіки, створюючи гострий вигляд. Манга-вії відтворюють подібні образи.

Мені здається, що це такий милий спосіб створити ляльковий образ, особливо якщо ви завжди дотримувалися більш природного вигляду,

– ділиться блогерка Сара Чеунг, яка регулярно робить такі вії.

Як виглядають аніме-вії: дивіться фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Як відтворити аніме-вії вдома

Найпростіше це зробити за допомогою накладних вій. Візажист Томмі Наполі пропонує почати з коротких або пучкових вій, а потім переходити до одинарних. Приклеювати їх він радить до вже підкручених вій без туші.

Якщо ви додасте туш перед нанесенням, це може ускладнити визначення місця розміщення вій.

Залиште туш наостанок, коли клей для вій висохне,

– зазначає експерт.

Як зробити манга-вії: дивіться відео

Майстер також рекомендує починати від зовнішнього кута ока. Штучні вії мають бути розміщені на одному рівні з натуральними та утворювати пучечки. Для цього найкраще зберігати помітний проміжок між віями.

Щоб створити загострений вигляд, варто обирати вії довші за природні та можна нанести трохи клею на кінець кожної довшої вії та затиснути її разом з іншими пінцетом, щоб загострити.