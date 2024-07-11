Допоможуть заземлитися та зменшити стрес: 10 корисних майндфулнес-практик

Майндфулнес – це підхід, що навчає бути повністю присутнім у теперішньому моменті. Це допомагає зменшувати стрес, тривогу, підвищувати концентрацію, покращувати сон.

Які практики з цього підходу варто спробувати, аби відчути на собі позитивний результат та заземлитися, розповідаємо далі.

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Що таке майндфулнес

Коли ми практикуємо майндфулнес, ми приділяємо увагу відчуттям, почуттям і думкам зі ставленням доброзичливості,

– каже терапевтка Джен Джонсон.

Вона пояснює, що за такого підходу люди дозволяють всьому, що є, бути таким, як воно є, не засуджуючи це та не заплутуючись у бажаннях щодо змін.

Які практики майндфулнес варто спробувати

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Як радять експерти, щоб познайомитися з суттю майндфулнес та відчути на собі позитивний вплив, можна спробувати такі активності: