Чому парфуми називаються туалетною водою

Багато з нас щоденно користується туалетною водою. Однак, далеко не всі розуміють реальне значення цього терміну. Зокрема, те, чим туалетна вода відрізняється від парфумів.

Насправді парфуми та туалетна вода сильно відрізняються. Приміром, концентрацією аромату, пише 24 Канал.

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Що таке туалетна вода

Туалетна вода отримала свою назву через французьке походження. Якщо перекладати цей термін дослівно, він звучатиме як "вода для догляду".

Основна відмінність між туалетною водою та іншими видами парфумів в концентрації ароматичних речовин.



Що обрати туалетну воду чи парфуми / Фото Pexels

Туалетна вода містить близько 5 – 10% аромату, що робить її легшим і менш стійким варіантом порівняно з парфумами, де концентрація складає 15 – 30%.

Зверніть увагу! Парфумована вода має концентрацію 10 – 15%. На упаковках її часто позначають як "Eau de Parfum" або абревіатурою EDP.



Чому туалетна вода так називається / Фото Pexels

Переваги туалетної води:

має порівняно невелику вартість;

доступність (туалетну воду, на відміну від парфумів, виготовляють багато виробників);

легкість аромату;

універсальність;

легко поєднується іншими ароматами, які ви використовуєте, наприклад, спреями.

Цікаво, що з середини XVII століття французькі королівські двори почали використовувати воду з ароматами цитрусових, квітів і прянощів для догляду за шкірою та волоссям. Саме тоді туалетна вода набула широкої популярності. Проте історія виникнення цього ароматичного засобу корінням сягає часів античності.