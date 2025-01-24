5 принципів здорового харчування, які має знати кожен
- Здорове харчування включає регулярні прийоми їжі кожні 3-4 години.
- Заміна шкідливих продуктів на корисні повинна бути поступовою, аби не відбулося зриву.
- Для покращення смаку їжі можна додавати свіжу зелень, спеції чи сушені трави.
Здорове харчування це не короткочасна жорстка дієта, яка принесе швидкий результат. Їсти правильно потрібно завжди. Тільки так ви будете мати гарне тіло і відмінне самопочуття увесь час.
Вказані принципи здорового харчування можуть трансформуватися, з урахуванням ваших індивідуальних потреб, а також стану здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на Тернопільський обласний ЦКПХ.
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Яких правил здорового харчування потрібно дотримуватись
- Їжте менше, але частіше
Що робити при переїданнях / Фото Pexels
Навчіться наїдатись маленькою порцією Сильного голоду допускати непотрібно, достатньо, аби перерва між прийомами їжі була 3 – 4 години.
Лайфхак! Аби з'їдати менше, жуйте повільніше. Подумки порахуйте від 1 до 50 під час жування. Лише після цього ковтайте їжу.
- Обмежте вживання фастфуду і солодощів
Фастфуд, звичайно, можна їсти, однак, не варто робити це занадто часто. Солодким краще насолоджуватися у першій половині дня. Якщо відчуваєте, що переїдаєте, застосуйте комплексний підхід:
- замініть шкідливі продукти на корисні, наприклад, цукерки на фрукти чи овочі;
- знайдіть причину переїдання (наприклад, ви їсте перед телевізором і тому не можете оцінити скільки з'їли насправді);
- зверніться до терапевта, аби пройти комплексне обстеження організму.
Зверніть увагу! Заміняйте некорисну їжу "правильною" поступово. З часом ви зможете повністю відмовитись від нездорових продуктів.
- Пийте достатньо води
Старайтесь випити склянку води за 15 хвилин до прийому їжі. Таким чином ви зменшите голод і відновите водний баланс. Поступово виключайте з раціону солодкі напої.
- Збільшіть кількість білка, овочів та фруктів у раціоні
Білок подарує вам ситість надовго. Краще обирати нежирні види м'яса, риби та морепродукти. Не забувайте і про яйця, це незамінний продукт.
Овочі та фрукти покращать ваше травлення, стан шкіри і загальне самопочуття.
- Обробляйте їжу правильно
Як харчуватися, щоб не поправлятися / Фото Pexels
Не варто усе смажити на олії, з додаванням жирних соусів. Найкраще готувати їжу так:
- на пару;
- тушкувати;
- варити;
- запікати;
- на грилі.
Зверніть увагу! Аби зробити смак їжі багатшим, додавайте свіжу зелень, спеції чи сушені трави.