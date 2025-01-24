УКР РУС
24 января 2025, 21:00
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5 принципов здорового питания, которые должен знать каждый

Анастасия Зорик

Здоровое питание это не кратковременная жесткая диета, которая принесет быстрый результат. Есть правильно нужно всегда. Только так вы будете иметь красивое тело и отличное самочувствие все время.

Указанные принципы здорового питания могут трансформироваться, с учетом ваших индивидуальных потребностей, а также состояния здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на Тернопольский областной ЦКПХ.

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Каких правил здорового питания нужно придерживаться

  1. Ешьте меньше, но чаще


Что делать при перееданиях / Фото Pexels

Научитесь наедаться маленькой порцией Сильного голода допускать не нужно, достаточно, чтобы перерыв между приемами пищи был 3 – 4 часа.

Лайфхак! Чтобы съедать меньше, жуйте медленнее. Мысленно посчитайте от 1 до 50 во время жевания. Только после этого глотайте пищу.

  1. Ограничьте употребление фастфуда и сладостей

Фастфуд, конечно, можно есть, однако, не стоит делать это слишком часто. Сладким лучше наслаждаться в первой половине дня. Если чувствуете, что переедаете, примените комплексный подход:

  • замените вредные продукты на полезные, например, конфеты на фрукты или овощи;
  • найдите причину переедания (например, вы едите перед телевизором и поэтому не можете оценить сколько съели на самом деле);
  • обратитесь к терапевту, чтобы пройти комплексное обследование организма.

Обратите внимание! Заменяйте неполезную пищу "правильной" постепенно. Со временем вы сможете полностью отказаться от нездоровых продуктов.

  1. Пейте достаточно воды


Как есть меньше / Фото Pexels

Старайтесь выпить стакан воды за 15 минут до приема пищи. Таким образом вы уменьшите голод и восстановите водный баланс. Постепенно исключайте из рациона сладкие напитки.

  1. Увеличьте количество белка, овощей и фруктов в рационе

Белок подарит вам сытость надолго. Лучше выбирать нежирные виды мяса, рыбы и морепродукты. Не забывайте и о яйцах, это незаменимый продукт.

Овощи и фрукты улучшат ваше пищеварение, состояние кожи и общее самочувствие.

  1. Обрабатывайте пищу правильно


Как питаться, чтобы не поправляться / Фото Pexels

Не стоит все жарить на масле, с добавлением жирных соусов. Лучше всего готовить пищу так:

  • на пару;
  • тушить;
  • варить;
  • запекать;
  • на гриле.

Обратите внимание! Чтобы сделать вкус пищи богаче, добавляйте свежую зелень, специи или сушеные травы.