5 принципов здорового питания, которые должен знать каждый
Здоровое питание это не кратковременная жесткая диета, которая принесет быстрый результат. Есть правильно нужно всегда. Только так вы будете иметь красивое тело и отличное самочувствие все время.
Указанные принципы здорового питания могут трансформироваться, с учетом ваших индивидуальных потребностей, а также состояния здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на Тернопольский областной ЦКПХ.
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Каких правил здорового питания нужно придерживаться
- Ешьте меньше, но чаще
Что делать при перееданиях / Фото Pexels
Научитесь наедаться маленькой порцией Сильного голода допускать не нужно, достаточно, чтобы перерыв между приемами пищи был 3 – 4 часа.
Лайфхак! Чтобы съедать меньше, жуйте медленнее. Мысленно посчитайте от 1 до 50 во время жевания. Только после этого глотайте пищу.
- Ограничьте употребление фастфуда и сладостей
Фастфуд, конечно, можно есть, однако, не стоит делать это слишком часто. Сладким лучше наслаждаться в первой половине дня. Если чувствуете, что переедаете, примените комплексный подход:
- замените вредные продукты на полезные, например, конфеты на фрукты или овощи;
- найдите причину переедания (например, вы едите перед телевизором и поэтому не можете оценить сколько съели на самом деле);
- обратитесь к терапевту, чтобы пройти комплексное обследование организма.
Обратите внимание! Заменяйте неполезную пищу "правильной" постепенно. Со временем вы сможете полностью отказаться от нездоровых продуктов.
- Пейте достаточно воды
Старайтесь выпить стакан воды за 15 минут до приема пищи. Таким образом вы уменьшите голод и восстановите водный баланс. Постепенно исключайте из рациона сладкие напитки.
- Увеличьте количество белка, овощей и фруктов в рационе
Белок подарит вам сытость надолго. Лучше выбирать нежирные виды мяса, рыбы и морепродукты. Не забывайте и о яйцах, это незаменимый продукт.
Овощи и фрукты улучшат ваше пищеварение, состояние кожи и общее самочувствие.
- Обрабатывайте пищу правильно
Как питаться, чтобы не поправляться / Фото Pexels
Не стоит все жарить на масле, с добавлением жирных соусов. Лучше всего готовить пищу так:
- на пару;
- тушить;
- варить;
- запекать;
- на гриле.
Обратите внимание! Чтобы сделать вкус пищи богаче, добавляйте свежую зелень, специи или сушеные травы.