Указанные принципы здорового питания могут трансформироваться, с учетом ваших индивидуальных потребностей, а также состояния здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на Тернопольский областной ЦКПХ.

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Каких правил здорового питания нужно придерживаться

Ешьте меньше, но чаще



Что делать при перееданиях / Фото Pexels

Научитесь наедаться маленькой порцией Сильного голода допускать не нужно, достаточно, чтобы перерыв между приемами пищи был 3 – 4 часа.

Лайфхак! Чтобы съедать меньше, жуйте медленнее. Мысленно посчитайте от 1 до 50 во время жевания. Только после этого глотайте пищу.

Ограничьте употребление фастфуда и сладостей

Фастфуд, конечно, можно есть, однако, не стоит делать это слишком часто. Сладким лучше наслаждаться в первой половине дня. Если чувствуете, что переедаете, примените комплексный подход:

замените вредные продукты на полезные, например, конфеты на фрукты или овощи;

найдите причину переедания (например, вы едите перед телевизором и поэтому не можете оценить сколько съели на самом деле);

обратитесь к терапевту, чтобы пройти комплексное обследование организма.

Обратите внимание! Заменяйте неполезную пищу "правильной" постепенно. Со временем вы сможете полностью отказаться от нездоровых продуктов.

Пейте достаточно воды



Как есть меньше / Фото Pexels

Старайтесь выпить стакан воды за 15 минут до приема пищи. Таким образом вы уменьшите голод и восстановите водный баланс. Постепенно исключайте из рациона сладкие напитки.

Увеличьте количество белка, овощей и фруктов в рационе

Белок подарит вам сытость надолго. Лучше выбирать нежирные виды мяса, рыбы и морепродукты. Не забывайте и о яйцах, это незаменимый продукт.

Овощи и фрукты улучшат ваше пищеварение, состояние кожи и общее самочувствие.

Обрабатывайте пищу правильно



Как питаться, чтобы не поправляться / Фото Pexels

Не стоит все жарить на масле, с добавлением жирных соусов. Лучше всего готовить пищу так:

на пару;

тушить;

варить;

запекать;

на гриле.

Обратите внимание! Чтобы сделать вкус пищи богаче, добавляйте свежую зелень, специи или сушеные травы.