Вказані принципи здорового харчування можуть трансформуватися, з урахуванням ваших індивідуальних потреб, а також стану здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на Тернопільський обласний ЦКПХ.

Читайте також 5 парфумів, від яких ви будете отримувати компліменти: ці аромати розкішні

Яких правил здорового харчування потрібно дотримуватись

Їжте менше, але частіше



Що робити при переїданнях / Фото Pexels

Навчіться наїдатись маленькою порцією Сильного голоду допускати непотрібно, достатньо, аби перерва між прийомами їжі була 3 – 4 години.

Лайфхак! Аби з'їдати менше, жуйте повільніше. Подумки порахуйте від 1 до 50 під час жування. Лише після цього ковтайте їжу.

Обмежте вживання фастфуду і солодощів

Фастфуд, звичайно, можна їсти, однак, не варто робити це занадто часто. Солодким краще насолоджуватися у першій половині дня. Якщо відчуваєте, що переїдаєте, застосуйте комплексний підхід:

замініть шкідливі продукти на корисні, наприклад, цукерки на фрукти чи овочі;

знайдіть причину переїдання (наприклад, ви їсте перед телевізором і тому не можете оцінити скільки з'їли насправді);

зверніться до терапевта, аби пройти комплексне обстеження організму.

Зверніть увагу! Заміняйте некорисну їжу "правильною" поступово. З часом ви зможете повністю відмовитись від нездорових продуктів.

Пийте достатньо води



Як їсти менше / Фото Pexels

Старайтесь випити склянку води за 15 хвилин до прийому їжі. Таким чином ви зменшите голод і відновите водний баланс. Поступово виключайте з раціону солодкі напої.

Збільшіть кількість білка, овочів та фруктів у раціоні

Білок подарує вам ситість надовго. Краще обирати нежирні види м'яса, риби та морепродукти. Не забувайте і про яйця, це незамінний продукт.

Овочі та фрукти покращать ваше травлення, стан шкіри і загальне самопочуття.

Обробляйте їжу правильно



Як харчуватися, щоб не поправлятися / Фото Pexels

Не варто усе смажити на олії, з додаванням жирних соусів. Найкраще готувати їжу так:

на пару;

тушкувати;

варити;

запікати;

на грилі.

Зверніть увагу! Аби зробити смак їжі багатшим, додавайте свіжу зелень, спеції чи сушені трави.