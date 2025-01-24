Вказані принципи здорового харчування можуть трансформуватися, з урахуванням ваших індивідуальних потреб, а також стану здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на Тернопільський обласний ЦКПХ.
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Яких правил здорового харчування потрібно дотримуватись
- Їжте менше, але частіше
Що робити при переїданнях / Фото Pexels
Навчіться наїдатись маленькою порцією Сильного голоду допускати непотрібно, достатньо, аби перерва між прийомами їжі була 3 – 4 години.
Лайфхак! Аби з'їдати менше, жуйте повільніше. Подумки порахуйте від 1 до 50 під час жування. Лише після цього ковтайте їжу.
- Обмежте вживання фастфуду і солодощів
Фастфуд, звичайно, можна їсти, однак, не варто робити це занадто часто. Солодким краще насолоджуватися у першій половині дня. Якщо відчуваєте, що переїдаєте, застосуйте комплексний підхід:
- замініть шкідливі продукти на корисні, наприклад, цукерки на фрукти чи овочі;
- знайдіть причину переїдання (наприклад, ви їсте перед телевізором і тому не можете оцінити скільки з'їли насправді);
- зверніться до терапевта, аби пройти комплексне обстеження організму.
Зверніть увагу! Заміняйте некорисну їжу "правильною" поступово. З часом ви зможете повністю відмовитись від нездорових продуктів.
- Пийте достатньо води
Як їсти менше / Фото Pexels
Старайтесь випити склянку води за 15 хвилин до прийому їжі. Таким чином ви зменшите голод і відновите водний баланс. Поступово виключайте з раціону солодкі напої.
- Збільшіть кількість білка, овочів та фруктів у раціоні
Білок подарує вам ситість надовго. Краще обирати нежирні види м'яса, риби та морепродукти. Не забувайте і про яйця, це незамінний продукт.
Овочі та фрукти покращать ваше травлення, стан шкіри і загальне самопочуття.
- Обробляйте їжу правильно
Як харчуватися, щоб не поправлятися / Фото Pexels
Не варто усе смажити на олії, з додаванням жирних соусів. Найкраще готувати їжу так:
- на пару;
- тушкувати;
- варити;
- запікати;
- на грилі.
Зверніть увагу! Аби зробити смак їжі багатшим, додавайте свіжу зелень, спеції чи сушені трави.