Цей продукт допоможе відростити волосся: він знаходиться у вас під ногами
- Черемша багата на вітаміни та мікроелементи, що сприяють зміцненню імунітету, запобіганню випадіння волосся.
- Черемшу можна вживати свіжою у салатах та смузі, а також у висушеному вигляді як спецію.
Черемша або ведмежий часник – справжній український суперфуд. Багато людей недооцінюють цю зелень. І дуже дарма.
Саме черемша багата на різноманітні мікроелементи та амінокислоти. Зокрема, її вважають чудовим профілактичним засобом при гострих респіраторних захворюваннях, пише 24 Канал з посиланням на Elle.
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Як черемша впливає на волосся
Черемша багата на вітаміни А та Е. Саме тому вживання цієї зелені сприяє:
- запобіганню випадіння волосся;
- покращенню вигляду шкіри;
- відновленню волосся та покращенню його стану.
Яку користь принесе вживання черемши / Фото Unsplash
Ця рослина також позитивно впливає і на організм в цілому. Вона сприяє:
- зміцненню імунітету (через вітамін С);
- підтримці серцево-судинної системи;
- покращенню обміну речовин (відповідно і схудненню).
Як вживати черемшу
Черемшу можна вживати по-різному. Свіжу рослину варто додавати у салати, різні основні страви та овочеві смузі. Висушена зелень стане чудовим доповненням багатьох страв, оскільки вона є цікавою спецією з яскраво вираженим смаком.
Як і з чим вживати черемшу та який смак має ця рослина / Фото Pexels
Потрібно розуміти, що черемша має дещо специфічний часниковий смак. Запах цієї рослини нагадує квінтесенцію зеленої цибулі та часнику.