Цей продукт допоможе відростити волосся: він знаходиться у вас під ногами

Черемша або ведмежий часник – справжній український суперфуд. Багато людей недооцінюють цю зелень. І дуже дарма.

Саме черемша багата на різноманітні мікроелементи та амінокислоти. Зокрема, її вважають чудовим профілактичним засобом при гострих респіраторних захворюваннях, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Як черемша впливає на волосся

Черемша багата на вітаміни А та Е. Саме тому вживання цієї зелені сприяє:

запобіганню випадіння волосся;

покращенню вигляду шкіри;

відновленню волосся та покращенню його стану.



Яку користь принесе вживання черемши / Фото Unsplash

Ця рослина також позитивно впливає і на організм в цілому. Вона сприяє:

зміцненню імунітету (через вітамін С);

підтримці серцево-судинної системи;

покращенню обміну речовин (відповідно і схудненню).

Як вживати черемшу

Черемшу можна вживати по-різному. Свіжу рослину варто додавати у салати, різні основні страви та овочеві смузі. Висушена зелень стане чудовим доповненням багатьох страв, оскільки вона є цікавою спецією з яскраво вираженим смаком.



Як і з чим вживати черемшу та який смак має ця рослина / Фото Pexels

Потрібно розуміти, що черемша має дещо специфічний часниковий смак. Запах цієї рослини нагадує квінтесенцію зеленої цибулі та часнику.