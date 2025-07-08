Як полюбити себе – головний тренд 2025 року: поради з інстаграму й тіктоку

В інстаграмі та тіктоці стало модним проявляти любов до себе й турботу. Пропущені тренування, невиконані справи, постійне гортання стрічки в соцмережах можуть значно погіршити настрій. Літо – ідеальна пора, щоб все виправити й почати те життя, про яке ви завжди мріяли.

Wellness-практики є дуже популярними в інстаграмі та тіктоці, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Для того, щоб додати у своє життя різноманіття, не обов’язково щось має бути дороге. Можна всього лише виділити трохи часу й приготувати смачний рецепт, зайнятися вранці стретчингом, чи знайти час на книжку.

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Якщо не знаєте з чого почати, то пропонуємо вам дізнатися кілька способів, які допоможуть покращити настрій.

Фітнес-ком’юніті

У спортивному залі можете влаштовувати для себе кожного тижня новий вид тренування, щоб віднайти те, що вам справді до душі. Окрім того, ви отримаєте приємний бонус, оскільки зможете познайомитися з людьми, які згодом можуть стати вашими друзями. У такий спосіб ви подбаєте не лише про фізичне здоров’я, але й ментальне, бо маєте великий шанс знайти однодумців.

Активність на свіжому повітрі

Бігуни з впевненістю вам скажуть, що ранковий чи вечірній біг здатен очистити думки від негативу, перезавантажитись, та ще і як бонус – покращити метаболізм, який сприятиме усуненню зайвої ваги. Як альтернативу можна обрати ходьбу, яка також чудово заряджає енергією та впливає на кращий вигляд тіла.

Покращене харчування

У літню пору додавайте окрім овочів та фруктів у свій раціон – ферментовані продукти та пробіотики, які покращують стан кишківника й травлення. Відмовтеся від газованих напоїв, обравши звичайну воду з лимоном чи м'ятою.

Вирощування рослин

Почніть з вирощування мікрозелені, яку можна придбати в магазинах. Коли ви побачите, як з насінинки народжуються паростки, цей процес вас може так захопити, що далі вам захочеться виростити більше рослин на балконі. Садівництво – це досить гарна форма турботи про себе, яка заспокоює нервову систему.

Час на кулінарію

Нові рецепти дають можливість зрозуміти, наскільки ви можете вміло та вправно повторити страву й зробити її апетитною та смачною. Це може бути цікавий сніданок, вечеря чи приготування десерту.

Дисципліна сну

Створіть для себе ідеальний графік для сну, щоб на ранок прокидатися бадьорими. Лягайте спати в один і той же час ввечері та прокидайтеся вранці, щоб встигнути зробити якомога більше справ.

До слова, психологи рекомендують кілька вечірніх ритуалів для покращення ранкового пробудження. Як швидко прокидатися вранці – читайте в нашому матеріалі.