Wellness-практики очень популярны в инстаграме и тиктоке, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Для того, чтобы добавить в свою жизнь разнообразия, не обязательно что-то должно быть дорогое. Можно всего лишь выделить немного времени и приготовить вкусный рецепт, заняться утром стретчингом, или найти время на книгу.

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Если не знаете с чего начать, то предлагаем вам узнать несколько способов, которые помогут улучшить настроение.

Фитнес-комьюнити

В спортивном зале можете устраивать для себя каждую неделю новый вид тренировки, чтобы найти то, что вам действительно по душе. Кроме того, вы получите приятный бонус, поскольку сможете познакомиться с людьми, которые впоследствии могут стать вашими друзьями. Таким образом вы позаботитесь не только о физическом здоровье, но и ментальное, потому что имеете большой шанс найти единомышленников.

Активность на свежем воздухе

Бегуны с уверенностью вам скажут, что утренний или вечерний бег способен очистить мысли от негатива, перезагрузиться, да еще и как бонус – улучшить метаболизм, который будет способствовать устранению лишнего веса. В качестве альтернативы можно выбрать ходьбу, которая также прекрасно заряжает энергией и влияет на лучший вид тела.

Улучшенное питание

В летнее время добавляйте кроме овощей и фруктов в свой рацион – ферментированные продукты и пробиотики, которые улучшают состояние кишечника и пищеварения. Откажитесь от газированных напитков, выбрав обычную воду с лимоном или мятой.

Выращивание растений

Начните с выращивания микрозелени, которую можно приобрести в магазинах. Когда вы увидите, как из семечка рождаются ростки, этот процесс вас может так увлечь, что дальше вам захочется вырастить больше растений на балконе. Садоводство – это довольно хорошая форма заботы о себе, которая успокаивает нервную систему.

Время на кулинарию

Новые рецепты дают возможность понять, насколько вы можете умело и ловко повторить блюдо и сделать его аппетитным и вкусным. Это может быть интересный завтрак, ужин или приготовление десерта.

Дисциплина сна

Создайте для себя идеальный график для сна, чтобы на утро просыпаться бодрыми. Ложитесь спать в одно и то же время вечером и просыпайтесь утром, чтобы успеть сделать как можно больше дел.

К слову, психологи рекомендуют несколько вечерних ритуалов для улучшения утреннего пробуждения. Как быстро просыпаться утром – читайте в нашем материале.