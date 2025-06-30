Як уникнути поганого запаху речей з секонду: 5 дієвих методів

Неприємний запах з секонд-хенду виникає через санітарну обробку спеціальними хімічними речовинами, втім позбутися поганого запаху можна в домашніх умовах зовсім просто.

Вживані речі є досить популярними, оскільки коштують дешево, пише 24 Канал. У перші дні є шанс придбати доволі якісну та фірмову річ, яка виглядає майже як нова. Єдиною проблемою є лише разючий запах, який може видати те, що вбрання придбане на секонді.

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Чималу кількість людей стримують такі покупки, бо їм не вдається позбутися поганого запаху, однак є кілька дієвих та ефективних способів, тож після їхнього застосування неприємний аромат зникне.

Заморозьте одяг

Придбані речі потрібно розвісити на свіжому повітря й залишити на всю ніч, а вранці помістити в пакет та покласти у морозилку на кілька годин. Низька температура допоможе знизити запах та вбити бактерії.

Після того, як виймете одяг з морозилки, його можна замочити на кілька годин в гарячій воді, а тоді випрати в пральній машинці.

Оцет

Позбавити речі від запаху формальдегіду можна за допомогою оцту. Вам знадобиться 100 міліграмів засобу, 10 літрів води та 50 грамів соди. Розчиніть оцет і соду у воді, замочивши в розчині речі на 8 годин або на всю ніч, якщо вони сильно погано пахнуть. Після цього прополощіть їх та виперіть у пральній машинці. Завдяки оцту й соді, неприємний аромат можна буде вивести за один раз.



Оцет чудово виводить поганий запах з секонду / Фото Pexels

Нашатирний спирт

У 5 літрах води розбавте столову ложку 10% нашатирного спирту. Натуральну річ замочіть в розчині на годину, а синтетичну – на 6 годин. Після такого замочування речі потрібно висушити на свіжому повітрі впродовж кількох годин, а тоді випрати в пральній машинці. До ополіскувача можна додати кілька крапель ефірної олії для гарного запаху. Цей метод передбачає замочування речей одного кольору.

До слова, якщо речі втратили колір, то за допомогою певного методу, його можна повернути. Як повернути колір вбранню – читайте в нашому матеріалі.

Ароматизована морська сіль

Видалити поганий запах речей з секонду може звичайна ароматизована сіль. На 5 кілограмів речей знадобиться 1 кілограм солі. Замочіть вбрання з морської солі на 2 години, а тоді виперіть за допомогою звичайного прального порошку. Щоб уникнути зміни кольору, сіль потрібно використовувати без барвників.

Подвійна порція порошку

Цей ефективний метод допоможе, якщо запах формальдегіду відчувається, але не є сильно вираженим. У такому випадку потрібно скористатися подвійною порцією порошку для прання. Увімкніть максимальну температуру, яка підходить для типу тканини. Після цього скористайтеся кондиціонером для білизни та повісьте одяг сушитися на сонці.