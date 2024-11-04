Як звузити широкі джинси в талії: лайфхаки, які треба знати всім

Після схуднення улюблені джинси стають для нас заширокими, а відмовлятися від них не дуже хочеться, тому в такому випадку варто скористатися кількома лайфхаками, які здатні миттєво вирішити проблему.

Звузити джинси в талії можна в домашніх умовах, не вдаючись до допомоги майстрів з ательє, повідомляє 24 Канал.

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Що робити, щоб звузити штани на талії

Метод зі шнурком

Для того, щоб джинси добре сиділи на талії, на внутрішній стороні джинсів треба прорізати дірки. Далі треба взяти шнурок, проколоти до його кінця шпильку й протягнути мотузку через весь пояс. Після такого лайфхаку джинси будуть сидіти по фігурі ідеально.

Цікавий метод зі шнурком: дивіться відео

Метод з гумкою

Зменшити широкі джинси в талії можна також за допомогою гумки. Її потрібно протягнути через шльовку ременя та зав’язати обидва кінці й одягнути ґудзик. Далі можете застібати джинси й пересвідчуватися в тому, що вони перестали спадати.

Метод з додатковим ґудзиком

Щоб джинси добре сиділи на талії, придбайте в магазині ґудзик та пришийте на пояс джинсів у тому місці, де це буде необхідно. Після цього можете їх носити без боязні, що вони спадуть. В осінньо-зимову пору під светрами та світшотами цей ґудзик буде непомітним.

Метод зі вшиванням матеріалу

За допомогою лінійки та олівця з боків джинсів поставте позначки місця із зайвим матеріалом. Якщо обхват вашої талії становить 65 сантиметрів, а джинсів – 70 сантиметрів, то різниця складатиме 5 сантиметрів. Розділяючи це число навпіл, отримаєте 2,5 сантиметри – ту цифру, від якої треба позбутися з кожного боку.

Після цього позначені місця зшийте всередину. Стібок треба зробити поблизу бокового шва джинсів над кишенею на стегні, а далі звужувати їх до низу, за траекторією руху голки. Ви отримаєте трикутник, який акуратно вшиється й прибере зайві сантиметри.