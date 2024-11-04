Сузить джинсы в талии можно в домашних условиях, не прибегая к помощи мастеров из ателье, сообщает 24 Канал.

Интересно За 200 тысяч долларов: Ким Кардашян надела на шею крест принцессы Дианы

Что делать, чтобы сузить брюки на талии

Метод со шнурком

Для того, чтобы джинсы хорошо сидели на талии, на внутренней стороне джинсов надо прорезать дырки. Далее надо взять шнурок, проколоть к его концу булавку и протянуть веревку через весь пояс. После такого лайфхака джинсы будут сидеть по фигуре идеально.

Интересный метод со шнурком: смотрите видео

Метод с резинкой

Уменьшить широкие джинсы в талии можно также с помощью резинки. Ее нужно протянуть через шлевку ремня и завязать оба конца и одеть пуговицу. Далее можете застегивать джинсы и убеждаться в том, что они перестали спадать.

Метод с дополнительной пуговицей

Чтобы джинсы хорошо сидели на талии, приобретите в магазине пуговицу и пришейте на пояс джинсов в том месте, где это будет необходимо. После этого можете их носить без боязни, что они спадут. В осенне-зимнюю пору под свитерами и свитшотами эта пуговица будет незаметной.

Метод со вшиванием материала

С помощью линейки и карандаша по бокам джинсов поставьте отметки места с лишним материалом. Если обхват вашей талии составляет 65 сантиметров, а джинсов – 70 сантиметров, то разница будет составлять 5 сантиметров. Разделяя это число пополам, получите 2,5 сантиметра – ту цифру, от которой надо избавиться с каждой стороны.

После этого обозначенные места сшейте внутрь. Стежок надо сделать вблизи бокового шва джинсов над карманом на бедре, а дальше сужать их к низу, по траектории движения иглы. Вы получите треугольник, который аккуратно вшивается и уберет лишние сантиметры.