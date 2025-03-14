5 стійких парфумів, які варто придбати цієї весни: вони тримаються цілий день

Далеко не всі парфуми мають хорошу стійкість, а тим більше якісний шлейф. Це пов'язано з тим, з яких нот складається аромат.

Тим не менш, палітра шлейфових парфумів доволі широка. Підібрати варіант такого аромату можна доволі легко, пише 24 Канал з посиланням на TikTok.

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Які аромати мають найкращий шлейф

Orto Parisi Cuoium



Які є парфуми з ароматом шкіри / Фото Pinterest

Cuoium – насичений орієнтальний шкіряний парфум з деревними і бальзамічними акцентами. Аромат доповнюють ноти табаку і смоли, які надають композиції теплоти, загадковості та інтимності. Це парфум для тих, хто любить глибокі, інтенсивні та вишукані композиції.

Orto Parisi Terroni



Який дерев'яний аромат обрати/ Фото Pinterest

Terroni – це яскравий і виразний аромат з потужним деревним і земляним характером. Також у ньому відчуваються пачулі та земляні ноти. Аромат має певну "грубість", але водночас у ньому є елегантність, що робить його дуже цікавим.

Orto Parisi Megamare



Чи є парфуми з запахом моря / Фото Pinterest

Megamare – це аромат, наповнений морськими акордами, сіллю, легкими деревними і зеленими акцентами. Цей парфум нагадує морський бриз або свіжий океанський вітер, що приносить відчуття простору і свободи.

Thomas Kosmala 4 Sport



Варіанти свіжих ароматів / Фото Pinterest

4 Sport – це аромат для активних, енергійних людей. У ньому поєднуються свіжі, цитрусові ноти з деревними та пряними акцентами. В його основі мандарин, грейпфрут, а також легкі амброві відтінки, що створюють відчуття бадьорості і енергії.

Tom Ford Tobacco Vanille



Які є аромати з запахом табака / Фото Pinterest

Tobacco Vanille – незмінна класика. Аромат має легкі димні пряні відтінки з нотами кориці, сухих фруктів, какао та інших солодких прянощів. Він створює атмосферу розкоші та затишку.