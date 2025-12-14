У моду повертаються штани з 90-х: всі вже забули, як вони виглядають

У 2026 році в моду повернуться чимало культових речей, які колись були головними фаворитами. У 90-х роках на вершині популярності були штани, які знову гучно про себе заявлять.

У фокусі – оксамитові штани, які набирають обертів серед модниць, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Після багатьох років забуття вони повертають собі статус з антитрендових – на головну річ сезону.

Читайте також Pantone оголосив головний колір 2026 року: він точно сподобається всім

Чому оксамитові штани замінять джинси?

Дизайнери активно включали оксамитові штани до своїх колекцій, тож вони мають всі шанси замінити улюблені джинси. Серед найпопулярніших кольорів – глибокий вишневий чи теплий коричневий. Обидва варіанти привертають до себе увагу й створюють поле для різноманітних стилізацій.



Оксамитові штани повертаються в моду / Фото Elle

Різноманітність фасонів також стала більшою. Актуальними будуть вільні палаццо, богемні шаровари та приталені моделі, що схожі на легінси. Така універсальність робить тренд придатним для вечірніх образів та повсякденних комбінацій.

Поєднувати оксамитові штани можна з трикотажними топами, водолазками, об’ємними светрами чи м’якими кардиганами, які підкреслять блиск тканини. Для структурності варто обрати жакет, який осучаснить естетику штанів з 90-х років.



Оксамитові штани повертаються в моду / Фото Elle

Для вечора найкращим вибором стануть чоботи на підборах чи гостроносі туфлі-човники, а для денних виходів добре пасуватимуть м’які лофери чи сандалі. Стилісти зазначають, що фінальним штрихом стануть золоті прикраси, сумки-мішечки чи сатинові клатчі, які підкреслять оксамит.

Штани чудово виглядатимуть в парі з вишуканими корсетами й топами, тож їх сміливо можна приміряти на Новий рік.

А ще цього сезону увірвався в моду доволі цікавий тренд на светр, пише Cosmopolitan. Європейські модниці захопилися светрами з вишивкою тваринок, які нагадують дитинство. Настрій цим светрам задали культові светри від Ralph Lauren з ведмедиками, які завжди стають символом зимового сезону. Втім, цього року тренд пішов ще далі, тож светрики прикрашають різні собачки та інші тваринки.

Які ще модні новинки варто знати?