Кожного сезону бренди представляють речі-гібриди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У 2025 році в моді будуть штани сканти, які злилися в одну модель штанів та спідниць. Вони можуть нам нагадувати штани з матнею, які колись були в тренді.

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Штани сканти – модна річ на 2025 рік

Бренд Loewe представили шкіряну модель штанів зі складками, яка підкреслює ноги під час руху, а от Courrèges вже додали до скантів силует чорного комбінезону.



Цікаві штани сканти на 2025 рік / Фото Vogue



Цікаві штани сканти на 2025 рік / Фото Vogue

У 2000-х роках в моді була спідниця поверх штанів, а оскільки ми постійно повертаємося до естетики вбрання тих часів, то сканти вже зацікавили багатьох інсайдерів моди.

На подіумах весна – літо 2025 чимало брендів представили ще один голосний тренд. Bottega Veneta, Louis Vuitton, Coperni презентували вироби з однією штаниною, які по-новому підкреслюють силует.



Цікаві штани сканти на 2025 рік / Фото Vogue

Чорні штани сканти поєднуйте з жакетом, гольфом, светром того ж кольору чи будь-якими іншими речима зверху – від сорочок до блузок. Вже навесні в моді можуть з’явитися джинси сканти, які будуть вдало поєднуватися з романтичними елементами гардероба в поєднанні із туфлями чи чоботами на підборах.



Цікаві штани сканти на 2025 рік / Фото Vogue

Щодо наймодніших штанів цього сезону, то радимо звернути увагу на вельветові вироби, штани зі шкіри, палаццо, трикотажні та спортивні. Всі ці варіанти стануть чудовою альтернативою джинсам на зимовий період.