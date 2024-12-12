Забудьте про джинси: чим їх можна замінити взимку – найкращі варіанти

Джинси ми звикли носити постійно, однак навіть така базові річ з часом набридає, тож замість них хочеться одягнути щось інше. Варіантів у зимову пору є чимало, які добре поєднаються з верхнім одягом та взуттям.

Замінювати джинси навіть варто, щоб мати змогу по-різному комбінувати образи, пише 24 Канал. Нехай у ваших зимових образах альтернативою виступають різноманітні штани та лосини, які мають вигляд нічим не гірші, ніж джинси. Аналізуючи вихід модних дівчат, ми зібрали кілька цікавих варіантів, які точно вам сподобаються.

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Вельветові штани

Цього року штани з вельвету точно стали модними й затребуваними. Вони є теплими й мають розкішний ретро-шарм. Модниці постійно носять вельветові штани, а в нашу моду вони прийшли лише зараз. Поєднувати вельветові штани можна з будь-якими светрами, блузами, жакетами тощо.

До них пасують черевики челсі, угги чи зимові чоботи на підборах. До найкращих кольорів належить коричневий, чорний та хакі. Якщо захочете виділитися – спробуйте одягнути штани кльош.



Варіанти, якими можна замінити джинси / Фото Pinterest

Легінси

У зимову пору досить актуальними є утеплені легінси, які є комфортними й добре поєднуються з усім взуттям та верхнім одягом. Легінси додають чудового різноманіття в стилі. Вони мають модний вигляд та є зручними. Фешіоніста поєднують їх з дублянками та уггами чи челсі.



Варіанти, якими можна замінити джинси / Фото Pinterest

Палаццо

Навіть взимку ми носимо класичні сорочки чи блузи, з якими ідеально доповнюються класичні штани палаццо. Вони додають образу елегантності та витонченості. У холодну пору з такими штанами можна створити образ Old Money, додаючи джемпер чи светр в базовому кольорі.



Варіанти, якими можна замінити джинси / Фото Pinterest

Шкіряні штани

Комусь може здатися, що шкіряні штани вийшли з моди, але це далеко не так. Обирайте на зимову пору вироби на високій посадці в класичній палітрі – це чорні, бежеві чи коричневі штани, які добре поєднуються з уггами, черевиками чи чоботами на підборах. Шкіряні штани ідеально стилізуються з чорними боді чи цікавими лонгслівами.



Варіанти, якими можна замінити джинси / Фото Pinterest