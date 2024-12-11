Головні тренди зими ще навесні представили дизайнери у своїх колекціях, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Ці елементи гардероба є для нас звичними й базовими. Окрім головних тенденцій, кожного сезону з’являються ще й мікротренди, які активно застосовують у своїх образах модниці. Про них поговоримо далі у матеріалі.

Дивіться також Найкрасивіші дублянки зими: їх носять всі європейські модниці

Попри презентування колекцій на подіумах, модні дівчата все одно черпають ідеї з образів інфлюенсерок в інстаграмі чи пінтересті. Вже давно саме трендсеттерки диктують моду. На основі образів кількох блогерок вже можна виділити мікротренди зими, які ідеально вписуються в модну естетику холодної пори й точно довершать ваші стильні образи.

Альтернатива шапці

Всі ми звикли носити в зимову пору теплі шапки біні, та для того, щоб урізноманітнити свої образи, пропонуємо звернути увагу на теплі косинки, які є цікавим варіантом, який безпрограшно довершить цікаві пальта й шуби. Обирайте для себе яскравий головний убір, який буде контрастно виділятися на тлі базового пуховика чи пальта.

Нашарування трикотажу

Трикотажний костюм взимку з теплим светром та штанами чи спідницею – мастхев, який неможливо обійти увагою. Для того, щоб створити цікавий образ, обирайте теплий гольф та поєднуйте з кардиганом. Такий мікс кашеміру буде особливо актуальним в морозяну погоду.

Монохром з високими чоботами

Вбрання в одному кольорі завжди виглядало дорого й багато, тому радимо обирати для себе взимку монохромні аутфіти. При виборі довгої сукні, стилізуйте її з високими чоботами на підборах, які виглядають неймовірно ефектно та стильно.

Кольоровий світшот

Взимку ми носимо базові чорні лосини чи джинси з чоботами, чи уггами. Щоб образи не виглядали скучними, рекомендуємо їх розбавити яскравими светрами, щоб додати акцентів навіть найспокійнішому аутфіту.

Різдвяний светр

Додайте до списку цікавих речей на зиму різдвяний светр. Він точно додасть вам неймовірного настрою й створить комфортний образ перед новорічними святами. Окрім того, цієї зими естетика après-ski є окремою мегаактуальною тенденцією.