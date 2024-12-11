Дублянка тепер стала справжньою модною заявою, яка відповідає за індивідуальність, пише 24 Канал. Вони комфортні, теплі та витончені, тож ідеально пасують до різних речей – кежуальних чи романтичних. Дублянка стане вашим ідеальним вибором на зиму, тому варто звернути на неї увагу.

Читайте також 5 аксесуарів, які потрібні всім цієї зими: що треба купити у грудні

У добірці є всього лише два фасони дублянки, втім варіацій їхніх кольорів та пошивів є настільки багато, що кожна зможе обрати щось особливе для себе.

Дублянка-авіатор

Така річ є позачасовою моделлю. Характерною рисою цього верхнього одягу є прямий крій та відкладний комір з широкими лацканами. Хутро на зовнішній обробці неймовірно стильно виглядає, а ремінь та контрастна фурнітура відповідають за стиль. У моді дублянки чорного, сірого та коричневого кольору. Вони чудово стилізуються з джинсами, штанами палаццо, лосинами та усім можливим взуттям.

Дублянка з чоботами на підборах

Дублянка з шарфом

Дублянка з широкими джинсами

Вкорочена дублянка з високими лосинами

Дублянка зі спортивними штанами

Довга дублянка

Ця неймовірна річ є улюбленицею багатьох дівчат. Взимку вона підходить замість пальта, тож є ідеальною союзницею для трикотажних суконь. Дублянка має акцентний хутряний комір та декоровані ґудзики, які роблять верхній одяг одним із найбажаніших в сезоні.

Бездоганна довга дублянка

Дублянка з яскравим аксесуаром

Довга дублянка в кежуальному стилі

Дублянки часто використовують у своїх образах українські інфлюенсерки, які надихаються модою європейських модниць. За кордоном дублянки починають носити ще восени, стилізуючи їх з уггами, черевиками челсі, чоботами на підборах чи дутиками.

Цей верхній одяг має свій шарм, оскільки є не настільки об’ємним як пуховик, але виглядає неймовірно стильно та сучасно. В інстаграм-просторі можна знайти безліч дивовижних ідей стилізування дублянки, тож вам точно вдасться віднайти щось таке, що буде пасувати вашому стилю.

Не забувайте доповнювати дублянки шапками й шарфами. Цей верхній одяг має розлогий комір, тож не захищає шию й груди від вітру, тому варто подбати про аксесуари, які ідеально доповнять річ, яка не сходить з модних радарів безліч років.