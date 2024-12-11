Дубленка теперь стала настоящим модным заявлением, которая отвечает за индивидуальность, пишет 24 Канал. Они комфортные, теплые и изящные, поэтому идеально подходят к различным вещам – кэжуальных или романтических. Дубленка станет вашим идеальным выбором на зиму, поэтому стоит обратить на нее внимание.

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В подборке есть всего лишь два фасона дубленки, впрочем вариаций их цветов и пошива настолько много, что каждая сможет выбрать что-то особенное для себя.

Дубленка-авиатор

Такая вещь является вневременной моделью. Характерной чертой этой верхней одежды является прямой крой и отложной воротник с широкими лацканами. Мех на внешней отделке невероятно стильно выглядит, а ремень и контрастная фурнитура отвечают за стиль. В моде дубленки черного, серого и коричневого цвета. Они прекрасно стилизуются с джинсами, брюками палаццо, лосинами и всей возможной обувью.

Дубленка с сапогами на каблуках

Дубленка с шарфом

Дубленка с широкими джинсами

Укороченная дубленка с высокими лосинами

Дубленка со спортивными штанами

Длинная дубленка

Эта невероятная вещь является любимицей многих девушек. Зимой она подходит вместо пальто, поэтому является идеальной союзницей для трикотажных платьев. Дубленка имеет акцентный меховой воротник и декорированные пуговицы, которые делают верхнюю одежду одним из самых желанных в сезоне.

Безупречная длинная дубленка

Дубленка с ярким аксессуаром

Длинная дубленка в кэжуальном стиле

Дубленки часто используют в своих образах украинские инфлюенсерки, которые вдохновляются модой европейских модниц. За рубежом дубленки начинают носить еще осенью, стилизуя их с уггами, ботинками челси, сапогами на каблуках или дутиками.

Эта верхняя одежда имеет свой шарм, поскольку является не столь объемным как пуховик, но выглядит невероятно стильно и современно. В инстаграм-пространстве можно найти множество удивительных идей стилизации дубленки, поэтому вам точно удастся найти что-то такое, что будет подходить вашему стилю.

Не забывайте дополнять дубленки шапками и шарфами. Эта верхняя одежда имеет обширный воротник, поэтому не защищает шею и грудь от ветра, поэтому стоит позаботиться об аксессуарах, которые идеально дополнят вещь, которая не сходит с модных радаров множество лет.