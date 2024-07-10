Є навіть іспит: в тікток показали, як можна стати справжньою русалкою

Русалки – це міфічні істоти, яких обожнюють у різних куточках світу. Деякі люди навіть прагнуть бути на них схожими.

І виявляється, що це цілком можливо. Як виглядають курси русалок та що потрібно знати, аби бути одною з них, розповідаємо далі.

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Як стати справжньою русалкою

Щоб стати сертифікованою русалкою, потрібно пройти спеціальні курси. Одні з них відбуваються в Сінгапурі. Про це у своєму тікток розповів користувач @thetropicalmerman, який вже пройшов навчання.

Під час курсу майбутніх русалок вчать правильно рухатися, позувати та плавати. Учасникам навіть видають спеціальні хвости, аби вони могли відчути себе спражніми русалками.

Як проходять курси русалок: дивіться відео

Однак це ще не все. Усіх учасників також навчають правильно дихати під водою, робити трюки та обов'язковою частиною є надання першої допомоги.

Курси відбуваються під наглядом сертифікованих міжнародних інструкторів. Наприкінці навчання є навіть іспит, успішно склавши який можна отримати звання сертифікованої русалки.