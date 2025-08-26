Аналізуючи штанні тренди сезону осінь-зима 2025/2026, експерти виявили значний зсув у бік комфорту як панівної теми. Попри сплеск популярності домашнього одягу, який підкреслював повсякденний стиль, пропозиції цього сезону свідчать про те, що комфорт еволюціонує в більш вишукану естетику.

Так, сірі трикотажні штани завойовують увагу як модна альтернатива традиційним джинсам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.ua. Поряд з мішкуватими джинсами, джогерами та підковоподібними силуетами, ці універсальні штани, як очікується, займуть центральне місце в найближчі місяці.

Чому сірі трикотажні штани мають бути у гардеробі?

У 2025 році в модному ландшафті з'являється помітний тренд у сегменті штанів, що підкреслює бездоганне поєднання комфорту та усвідомленого стилю.

Трикотажні штани набувають популярності завдяки своїм м'яким текстурам та дизайну, що облягає тіло. З додатковою перевагою еластичного поясу, цей одяг дарує відчуття свободи та легкості. Розслаблений вигляд сірих трикотажних штанів з широкими штанинами особливо популярний у цьому сезоні.



Сірі трикотажні штани – найкраща альтернатива джинсам / Фото Vogue

Основні матеріали, що визначають цей тренд, включають вовну, кашемір і розкішні суміші кашеміру з шовком. Вони не тільки забезпечують довговічність, але й найвищий рівень комфорту.

Прикметно, що багато найякісніших моделей створюють бренди, які починали свою діяльність з виробництва жіночої білизни або домашнього одягу.



Такий образ має бути у гардеробі кожної цієї осені / Фото Pinterest

Сірі трикотажні штани виявляються універсальними, добре поєднуючись із в'язаним тотал-луком, а контрастне взуття, наприклад, туфлі на підборах або елегантні балетки, додають нотку сучасної елегантності.

