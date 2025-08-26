Анализируя брючные тренды сезона осень-зима 2025/2026, эксперты выявили значительное смещение в сторону комфорта как доминирующей темы. Несмотря на всплеск популярности домашней одежды, которая подчеркивала повседневный стиль, предложения этого сезона свидетельствуют о том, что комфорт эволюционирует в более изысканную эстетику.

Так, серые трикотажные брюки завоевывают внимание как модная альтернатива традиционным джинсам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.ua. Наряду с мешковатыми джинсами, джогерами и подковообразными силуэтами, эти универсальные брюки, как ожидается, займут центральное место в ближайшие месяцы.

Почему серые трикотажные брюки должны быть в гардеробе?

В 2025 году в модном ландшафте появляется заметный тренд в сегменте брюк, что подчеркивает безупречное сочетание комфорта и осознанного стиля.

Трикотажные брюки приобретают популярность благодаря своим мягким текстурам и дизайну, облегающего тело. С дополнительным преимуществом эластичного пояса, эта одежда дарит ощущение свободы и легкости. Расслабленный вид серых трикотажных брюк с широкими штанинами особенно популярен в этом сезоне.



Серые трикотажные брюки – лучшая альтернатива джинсам / Фото Vogue

Основные материалы, определяющие этот тренд, включают шерсть, кашемир и роскошные смеси кашемира с шелком. Они не только обеспечивают долговечность, но и высочайший уровень комфорта.

Примечательно, что много качественных моделей создают бренды, которые начинали свою деятельность с производства женского белья или домашней одежды.



Такой образ должен быть в гардеробе каждой этой осенью / Фото Pinterest

Серые трикотажные брюки оказываются универсальными, хорошо сочетаясь с вязаным тотал-луком, а контрастная обувь, например, туфли на каблуке или элегантные балетки, добавляют нотку современной элегантности.

