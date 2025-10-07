Розкіш на зап'ясті: які годинники носять красуні Магучіх, Левченко та Усик
- Ярослава Магучіх має годинник Seamaster Aqua Terra з діамантами, вартістю понад 19 тисяч євро, та інші моделі.
- Юлія Левченко носить Richard Mille RM 07-04, що коштує 160 тисяч євро, а Катерина Усик придбала Patek Philippe Nautilus за 68 тисяч євро.
Годинник для жінки – це вже не просто аксесуар, а віддзеркалення статусу й стилю. Українські красуні обирають для себе бездоганні моделі, які поєднують в собі елегантність та вишуканість.
Дівчата підкорили не лише спортивні арени, але й серця шанувальників, пише 24 Канал з посиланням на Threads @cats_and_watches.
У повсякденному житті спортсменки змінюють форму на стильне вбрання, підкреслюючи образи годинником на зап’ясті. Саме цей аксесуар є важливою деталлю, яка надає впевненості й певного шарму.
Який годинник носить Ярослава Магучіх?
Золота медалістка Ярослава Магучіх має у своїй колекції кілька годинників різного цінового сегмента. Спортсменка носить вишуканий годинник від бренду Seamaster Aqua Terra з перламутровим циферблатом та діамантами. Його ціна складає понад 19 тисяч євро.
Універсальний годинник на кожен день Seamaster Planet Ocean коштує майже 8 тисяч євро. Такий же аксесуар має Сергій Притула.
Одним з найдорожчих годинників є легкий Seamaster Aqua Terra Ultra Light, ціна якого складає 58 тисяч євро.
Який годинник носить Юлія Левченко?
Легкоатлетка Юлія Левченко носить фіолетовий годинник на руці від Richard Mille RM 07-04. Коштує він 160 тисяч євро.
У 2023 році Richard Mille випустив надлегкий (всього 36 грамів) спортивний жіночий годинник з надміцного карбону та обрав 6 найкращих спортсменок світу своїми амбасадорками. Однією з них стала наша Юлія. Дуже приємно бачити, як найдорожчі бренди світу обирають наших спортсменок собі в амбасадори,
– йдеться в дописі.
Обожнює носити годинники дружина боксера Олександра Усика. У її колекції є чимало різних аксесуарів, але нещодавно у колекції з’явилася цікава модель.
Який годинник носить Катерина Усик?
Дружина боксера придбала Patek Philippe Nautilus 7118/1200R-010 за 68 тисяч євро. Аксесуар був представлений у 2015 році. Він має корпус 35,2 міліметра із 18‑каратного рожевого золота та безель із 56 діамантів. Золотисто-коричневий циферблат із хвилястим візерунком виглядає доволі симпатично.
