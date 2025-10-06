Останні роки Памела Андерсон демонструє справжню еволюцію стилю, пише 24 Канал з посиланням на WWD. Знаменитість раптово відійшла від образу секс-символу 90-х до стриманого та вишуканого вигляду.

Читайте також Неможливо впізнати: Кім Кардашян кардинально змінила стрижку

Як одягається Памела Андерсон?

Досить часто знаменитість з’являється на світських заходах у вбранні одного кольору. Часто це білий, чорний, сірий чи пастельний відтінок. На шоу Mugler Памела Андерсон прийшла у чорній сукні з блискучими нитками. Плаття було оздоблене довгими рукавами, високим коміром-стійкою та акцентними гострими плечима.

Вибір сукні Памели дуже нагадував образи 80-х років. У той час всі носили такі плаття, головною родзинкою яких були масивні плечики. Це стосувалося не лише суконь, але й блуз та сорочок. Об’ємні плечики тоді вважалися останнім писком моди.

Знаменитість вирішила цей образ доповнити лише чорними гостроносими мюлями на підборах та великими золотистими сережками, які також були актуальними у 80-х роках. Більше ніякими аксесуарами чи сумками Памела не доповнювала образ, щоб сконцентрувати увагу на одному елементі – сукні.

Окрім звичного для нас вигляду без макіяжу, акторка вразила публіку новим кольором волосся. Зірка відмовилася від платинового блонду на користь мідно-червоного кольору волосся й шаруватої стрижки. Своїм прикладом зірка показала, що не боїться змін та самовираження.



Вишуканий образ Памели Андерсон / Фото Getty Images

Перебуваючи у Парижі, Катерина Усик також вразила образом у стилі 80-х років. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала бездоганний аутфіт, який створила на основі ботфортів на підборах та блискучої сукні з масивними плечиками. Схоже, мода на це вбрання починає повертатися.

Без яких речей нам не обійтися восени?