На показ Alaїa весна/літо 2026 рок Кім Кардашян завітала в чорному вбранні із зачіскою "під хлопчинка", яка має назву піксі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

Читайте також Більше не білявка: Памела Андерсон кардинально змінила колір волосся

Як виглядає тепер Кім Кардашян?

Цю стрижку тривалий час носила матір Кім Кардашян – бізнесвумен Кріс Дженнер. А от сама Кім впродовж багатьох років була затятою любителькою довгого чорного волосся, однак на світську подію прийшла з короткою стрижкою.

Впродовж всієї своєї кар’єри Кім обирала для себе блонд, попелястий відтінок, рудий, робила стрижку каре чи боб, однак так коротко знаменитість ще не стриглася.

Знаменитість обрала для себе довгу чорну сукню з напівпрозорого матеріалу, яка складалася з фактурного корсета й довгої обтислої спідниці. Образ Кім Кардашян довершила чорною блискучою дублянкою та босоніжками.

Вже на показ Maison Margiela американка завітала у довгих шкіряних чоботах та сірому тренчі. Свій образ світська левиця доповнила чокером.

Влітку Кім Кардашян вже пробувала експериментувати з коротким волоссям, тож постала перед усіма зі стрижкою каре, пише Vogue. Довжина цієї стрижки робить шию візуально довшою (також ця зачіска підкреслює вилиці).

Це каре можна не укладати зовсім. Особливо тим жінкам, що мають хвилясте волосся. В такому випадку достатньо залишити локони висихати природним чином.

Як стрижки є наймоднішими у 2025 році?