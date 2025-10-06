На показ Alaїa весна/лето 2026 года Ким Кардашян пришла в черном наряде с прической "под мальчика", которая называется пикси, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

Читайте также Больше не блондинка: Памела Андерсон кардинально изменила цвет волос

Как выглядит теперь Ким Кардашьян?

Эту стрижку долгое время носила мать Ким Кардашян – бизнесвумен Крис Дженнер. А вот сама Ким на протяжении многих лет была ярой любительницей длинных черных волос, однако на светское событие пришла с короткой стрижкой.

На протяжении всей своей карьеры Ким выбирала для себя блонд, пепельный оттенок, рыжий, делала стрижку каре или боб, однако так коротко знаменитость еще не стриглась.

Знаменитость выбрала для себя длинное черное платье из полупрозрачного материала, которое состояло из фактурного корсета и длинной облегающей юбки. Образ Ким Кардашян довершила черной блестящей дубленкой и босоножками.

Уже на показ Maison Margiela американка пришла в длинных кожаных сапогах и сером тренче. Свой образ светская львица дополнила чокером.

Летом Ким Кардашян уже пробовала экспериментировать с короткими волосами, поэтому предстала перед всеми со стрижкой каре, пишет Vogue. Длина этой стрижки делает шею визуально длиннее (также эта прическа подчеркивает скулы).

Это каре можно не укладывать совсем. Особенно тем женщинам, имеющим волнистые волосы. В таком случае достаточно оставить локоны высыхать естественным образом.

Как стрижки являются самыми модными в 2025 году?