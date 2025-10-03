Несколько дней назад актриса презентовала всем свой новый цвет – медно-рыжий оттенок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Памела решила не ограничивать себя только цветом, поэтому сделала еще стильную прическу шегги.

Как выглядит Памела Андерсон?

Новая стрижка и цвет волос позволили отойти Памеле от ее привычного образа. В последнее время актриса любит переосмысливать собственный стиль, поэтому после многочисленных появлений без макияжа на красных дорожках, решила демонстрировать свои возрастные изменения так, как ей заблагорассудится, поэтому изменила холодный тон волос на более яркий.

Все чаще все обращаются к окрашиванию в стиле 90-х годов, впрочем Памела решила сделать шаг на встречу современной моде. Рыжий цвет с медными нотками делает лицо более теплым и мягким.

Памела Андерсон на собственном примере показывает, что женщина может меняться в любом возрасте. Ей подойдет блонд, челка-шторка, многослойность или яркий оттенок волос.

Кроме медно-рыжего, в моде этой осенью оттенки глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан и эспрессо-каштан, пишет Vogue Italia. Каждый из этих цветов подходит для разных типов волос и создает теплые, глубокие и выразительные оттенки.

Как подстричься осенью?