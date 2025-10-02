Рваная челка входит в главные тенденции укладок на 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Альтернатива челки-шторки похожа по форме, но отличается определенной хаотичностью и неровностью.

Как выглядит модная рваная челка?

Трендовая челка выглядит легкой и нежной благодаря неровным кончикам. Они добавляют эффекта воздушности в области скул. Такой лифтинг-эффект акцентирует взгляд и делает скулы более выразительными.

К главным чертам рваной челки входит:

Минимальный уход и легкая укладка;

Подходит обладательницам средних и длинных волос;

Подходит женщинам, которые хотят легкую и не густую челку;

Мягкое обрамление, которое сглаживает черты лица;

Акцент на глазах.

Челка подходит к любой форме лица. Для женщин с круглым лицом челка работает благодаря удлиненным прядям по бокам. А вот для вытянутых визуально создает иллюзию широких пропорций и выразительных скул. Рваная челка хорошо смотрится на прямых, волнистых и вьющихся волосах средней или длинной длины.

Издание Cosmopolitan пишет, что челка-шторка не выходит из моды и остается трендовой и не собирается сдавать позиций. Ее преимущество заключается в универсальности, потому что челка удачно обрамляет лицо. Она прекрасно подстраивается под текстуру волос и гармонично смотрится с удлиненными прядями или текстурными стрижками.

